JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 128 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe zuletzt unter KI-Sorgen gelitten, schrieb James Heaney am Dienstag. Er nannte nun einige Aspekte, die sie wieder in Gang bringen könnten. Dazu zählt insbesondere eine Verbesserung der durchschnittlichen Zeit, die Kunden den Dienst nutzten. Er geht davon aus, dass der Rückgang im ersten Halbjahr 2026 moderater ausfällt als noch im zweiten Halbjahr 2025./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 70,96EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Heaney

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 128

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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