UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien des Brauereikonzerns dürfte noch anhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend. Das Verhältnis zwischen Kurs und Gewinnwachstum (PEG) sei das geringste unter den großen Konsumgüterkonzernen. /rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 23:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,06EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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