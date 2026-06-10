UBS stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Nuvalent passe strategisch wunderbar zu den Briten, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend anlässlich der Übernahme. Er rechnet Ende 2026 sowie 2027 mit starken Marktstarts von Nuvalents Lungenkrebs-Wirkstoffen Zidesamtinib und Neladalkib und passte sein GSK-Bewertungsmodell entsprechend an. Die Übernahme schleife die HIV-Patentklippe von GSK ab 2028 merklich ab./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 19:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 22,16EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,4

Kursziel alt: 19,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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