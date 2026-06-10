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    Aktie bricht ein!

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    Super Micro braucht 7 Mrd. Dollar für den KI-Wahnsinn – Anleger bekommen Angst

    Trotz explodierender Nachfrage und Milliardenaufträgen braucht Super Micro dringend frisches Geld. Die Aktie bricht nachbörslich ein.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie bricht ein! - Super Micro braucht 7 Mrd. Dollar für den KI-Wahnsinn – Anleger bekommen Angst
    Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance

    Der KI-Boom verschlingt immer größere Summen – und genau das setzt nun selbst einige der größten Gewinner der Branche unter Druck. Der Serverhersteller Super Micro Computer will frisches Kapital in Höhe von insgesamt 7 Milliarden US-Dollar aufnehmen, um die enorme Nachfrage nach KI-Servern überhaupt noch bedienen zu können. Anleger reagierten geschockt: Die Aktie brach nachbörslich um bis zu neun Prozent ein.

    Super Micro erklärte, in den vergangenen Wochen KI-Serveraufträge im Wert von rund 39 Milliarden US-Dollar von mehr als 20 Kunden erhalten zu haben. Um diese Bestellungen erfüllen zu können, müsse das Unternehmen massiv Komponenten einkaufen und dafür neue Finanzierungsquellen erschließen.

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    Geplant sind unter anderem Aktienemissionen im Umfang von 5 Milliarden US-Dollar sowie ein zusätzliches "At-the-Market"-Programm über weitere 2 Milliarden US-Dollar. Genau diese Kapitalerhöhung sorgt an der Wall Street jedoch für Nervosität, da bestehende Aktionäre durch die Ausgabe neuer Aktien verwässert werden könnten.

    Der Schritt zeigt zugleich, wie kapitalintensiv der weltweite KI-Wettlauf inzwischen geworden ist. Super Micro kämpft trotz explodierender Umsätze mit enormem Mittelabfluss. In den vergangenen zwölf Monaten summierte sich der negative freie Cashflow laut Berichten auf rund 6,8 Milliarden US-Dollar.

    Dabei boomt das Geschäft eigentlich weiter. Die Nachfrage nach KI-fähigen Servern hat sich zuletzt massiv beschleunigt. Super Micro profitierte davon besonders stark und steigerte seinen Umsatz im März-Quartal im Jahresvergleich um mehr als 100 Prozent. Konkurrenten wie Dell Technologies meldeten ebenfalls explosionsartige Zuwächse im KI-Infrastrukturgeschäft.

    Doch Investoren fragen sich zunehmend, ob sich der KI-Hype am Ende auch nachhaltig in Gewinne umwandeln lässt. Zwar konnten sich die Bruttomargen von Super Micro zuletzt wieder erholen, sie liegen aber weiterhin deutlich unter früheren Niveaus. Gleichzeitig steigen die Kosten für wichtige Komponenten massiv an. CEO Charles Liang erklärte bereits im Mai, dass sich die Preise für Speicherchips innerhalb weniger Monate mehr als verdreifacht hätten.

     

    Zusätzlichen Druck erzeugen auch alte Probleme. Seit März steht das Unternehmen erneut im Fokus der Behörden, nachdem ein Mitgründer im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Schmuggel von Nvidia-KI-Chips nach China genannt wurde.

    Der Kursrutsch zeigt deshalb vor allem eines: Selbst die größten Gewinner des KI-Booms brauchen inzwischen gewaltige Summen frischen Kapitals, um das Wachstum überhaupt noch finanzieren zu können – und genau das beginnt Anleger nervös zu machen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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