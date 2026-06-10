BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Gegenwind im Handel und von der Währungsseite bestimme das zweite Quartal, schrieb Alex Irving am Dienstagnachmittag nach einem Gespräch mit dem Logistiker. Konjunktureller Gegenwind von höheren Ölpreisen zeige sich noch nicht./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 15:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 51,78EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar