JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen Iran-Krieg Zwischenbilanz für die europäische Ölbranche. Die Höchststände in der seitherigen Kursentwicklung seien im April erreicht worden. Zuletzt korrelierten die Kurse stärker mit den längerfristigen Brent-Futures als dem aktuellen Marktpreis./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 20:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 20:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 36,98EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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