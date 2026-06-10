Osisko Development schliesst 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm im Cariboo-Gold-Projekt ab und gibt ein Update zu den laufenden Untertagebohrungen in Lowhee; die Abschnitte umfassen 44,68 g/t Gold auf 1,5 Metern Osisko Development schliesst 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm im Cariboo-Gold-Projekt ab und gibt ein Update zu den laufenden Untertagebohrungen in Lowhee; die Abschnitte umfassen 44,68 g/t Gold auf 1,5 Metern ab 27,9 Metern Bohrtiefe, darunter …



