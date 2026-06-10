Osisko Development schliesst 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm im Cariboo-Gold-Projekt ab und gibt ein Update zu den laufenden Untertagebohrungen in Lowhee; die Abschnitte umfassen 44,68 g/t Gold auf 1,5 Metern
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
Die Osisko Development Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 2,12EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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