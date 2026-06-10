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    MPH Health Care AG veröffentlicht beeindruckende Q1/2026-Zahlen

    Trotz bilanzieller Belastungen durch Fair-Value-Effekte und sinkendem NAV setzt MPH auf eine starke M1-Entwicklung, hohe Eigenkapitalquote und attraktive Dividende.

    MPH Health Care AG veröffentlicht beeindruckende Q1/2026-Zahlen
    Foto: adobe.stock.com
    • Periodenfehlbetrag Q1/2026 von 52,0 Mio. € (Vorjahr 20,0 Mio. €), hauptsächlich verursacht durch nicht liquiditätswirksame Fair-Value-Bewertung der börsennotierten Beteiligungen (insbesondere M1 Kliniken AG).
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 5,00 € je Aktie vor (Vorjahr: 1,20 €); Beschlussfassung auf der Hauptversammlung am 9. Juli 2026.
    • Bilanzkennzahlen: Eigenkapital gesunken von 243,4 Mio. € (31.12.2025) auf 191,4 Mio. € (31.03.2026); NAV je Aktie von 56,58 € auf 44,70 €; Eigenkapitalquote weiterhin sehr hoch bei 91,9 % (zum 31.12.2025: 94,3 %).
    • Starke operative Entwicklung der Kernbeteiligung M1 Kliniken AG im Beauty-Segment: Umsatz +5,7 % auf 27,1 Mio. €, EBIT +37,6 % auf 9,2 Mio. €, EBIT-Marge 33,9 % (Vorjahresquartal: 26,0 %).
    • Aktienkursentwicklung MPH: 22,00 € (31.12.2025) → 18,90 € (31.03.2026); Xetra-Schlusskurs am 8. Juni 2026 bei 28,40 €.
    • Ausblick: M1 erweitert nationale und internationale Fachzentren; Ziel für das Beauty-Segment bis 2029 Umsatz 200–300 Mio. € bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 % — langfristiger Nutzen für MPH erwartet.

    Der Kurs von MPH Health Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,50EUR das entspricht einem Minus von -1,61 % seit der Veröffentlichung.


    MPH Health Care

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