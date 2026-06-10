RBC hebt Adidas auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 210 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 169,4 auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +2,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,95 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,39 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +0,59 %/+44,97 % bedeutet.