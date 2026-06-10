ANALYSE-FLASH
RBC hebt Adidas auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 210 Euro
- RBC hebt Kursziel Adidas von 170 auf 210 Euro
- Aktien von Sector Perform auf Outperform hochgestuft
- Bewertung weiterhin günstig bei berechenbarem Wachstum
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Herzogenauracher böten inzwischen gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Derweil sei die Aktienbewertung noch günstig./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 169,4 auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +2,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,95 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,39 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +0,59 %/+44,97 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 210 Euro
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Adidas hat 2025 einen Rekordumsatz von 24,8 Mrd. € erzielt. Das Unternehmen wuchs währungsbereinigt um 13 %, der operative Gewinn stieg sogar um 54 % auf über 2 Mrd. €. Wachstum gab es in allen Regionen und Vertriebskanälen. (adidas-group.com)
Auch Zalando zeigt, dass der Konsum keineswegs tot ist. 2025 stieg der Umsatz um 16,8 % auf 12,35 Mrd. €, das Handelsvolumen (GMV) legte um 14,7 % auf 17,6 Mrd. € zu und die Kundenzahl erreichte mit 62 Millionen einen Rekordwert. (Reddit)
Und dann gibt es noch Amazon. Der Konzern setzte 2025 rund 717 Mrd. US-Dollar um und überholte damit sogar Walmart als umsatzstärkstes Unternehmen der Welt. Das Umsatzwachstum lag bei rund 12 %. Prime Day allein sorgte 2025 für über 24 Mrd. US-Dollar Online-Umsatz in den USA. (New York Post)
Natürlich läuft nicht jeder Konsumwert gleich gut. Aber die Behauptung, Konsumwerte seien generell „out“, wird durch die aktuellen Zahlen großer Unternehmen kaum gestützt. Wer Rekordumsätze, steigende Gewinne und wachsende Kundenzahlen liefert, kann schwerlich als Branche ohne Trend bezeichnet werden.
WM Ausrüster, Laufschuh Marktanteile auf Kosten von Nike, Rückkaufprogramm läuft, Analysten fast einstimmig auf Buy. Adidas hat gerade mehrere Katalysatoren gleichzeitig. Kurs war vor ein paar Wochen noch bei 138, jetzt 168 und die Story wird langsam vom Markt verstanden. Wer die WM unterschätzt hat bei Adidas historisch immer falsch gelegen.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/sportartikel-milliardengeschaeft-fussball-wm-adidas-rechnet-mit-rekorden/100225840.html