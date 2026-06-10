Sranan Gold intensiviert Exploration auf gleich zwei Goldprojekten in Suriname

Im Dschungel Südamerikas schreibt ein kanadisches Bergbauunternehmen derzeit still und beharrlich an einer Geschichte, die Investoren und Geologen gleichermaßen aufhorchen lässt. Sranan Gold (CSE: SRAN, FSE: P84K, WKN: A416C1) hat im Jahr 2026 nicht nur ein neues Explorationsgebiet erschlossen, sondern treibt gleichzeitig ein ambitioniertes Bohrprogramm voran – und das in einer der geologisch spannendsten Regionen des Kontinents.

Ende Mai wurden geologische Feldteams zum 18.468 Hektar großen Lawatino-Goldprojekt gesandt. Damit startete das erste offizielle Feldprogramm auf dieser Konzession. Für das Unternehmen stellte dies einen Meilenstein dar, denn er entspricht einem Aufbruch ins Unbekannte, weil nun auch das Lawatino-Goldprojekt zum Leben erwacht.

Das Lawatino-Projekt liegt in der Lawa-Region im Südosten Surinames und wird von der Central-Guiana-Shear-Zone durchzogen, einer tiefgreifenden geologischen Störungszone, die als tektonische Drehscheibe für Goldmineralisierungen in dieser Region gilt.

Was Lawatino besonders interessant macht, ist, dass das Projekt direkt an das Antino-Projekt von Founders Metals sowie an das Sela-Creek-Projekt von Miata Metals grenzt – zwei Konzessionen, bei denen dieselbe Störungszone zuletzt bemerkenswerte Goldfunde hervorgebracht hat. Sranan Gold setzt darauf, dass die Geologie keine Eigentumsrechte kennt und daher Projektgrenzen immer wieder überschreitet.

Das aktuelle Feldprogramm umfasst geologische Kartierungen, Bodenprobenahmen, das Ausheben von Schürfgräben und die Entnahme von Kanalprobenahmen. Ziel ist es, die goldhaltigen Scherzonen zu definieren, die höchstwahrscheinlich die Quelle des alluvialen Goldes sind, das auf Lawatino bereits von lokalen Bergleuten im kleinen Maßstab abgebaut wird. Die Ergebnisse sollen mit dem kürzlich erstellten Bruchzonendichtemodell kombiniert werden, das mithilfe des MUD® SAR-Fernerkundungssystems erstellt wurde und bereits mehrere hochprioritäre Zielgebiete entlang der Shear Zone identifiziert hat.

Bohrungen auf Tapanahony: Auf der Spur des hochgradigen Goldes

Parallel zur Erschließung von Lawatino läuft auf dem Tapanahony-Goldprojekt, dem mit rund 29.000 Hektar Konzessionsfläche größten und wichtigsten Projekt von Sranan Gold, ein Diamantbohrprogramm auf Hochtouren. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Poeketi-Zone entlang der Poeketi Shear Zone (PSZ) – ein Bereich, in dem artisanale Bergleute in zahlreichen Gruben und flachen Untertagbauten bereits hochgradiges, grobkörniges Gold fördern.

Seit Programmbeginn im April wurden bereits fünf Bohrlöcher vollständig niedergebracht, ein sechstes wird derzeit noch gebohrt. Die Bohrungen verfolgen den Mineralisierungskorridor in Richtung Norden, genau dorthin, wo die aktive artisanale Bergbautätigkeit stattfindet. Die gewonnenen Bohrkerne wurden protokolliert, beprobt und an ein Labor übergeben – die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Nicht weniger dynamisch verläuft die Exploration auf der Randy's-Pit-Zone, einem weiteren Bereich innerhalb der Poeketi-Shear-Zone. Dort wurden neun weitere Bohrlöcher fertiggestellt. Die Mineralisierung konnte bereits über eine Strecke von 800 Metern entlang der PSZ nachgewiesen werden und bleibt sowohl in Streichrichtung als auch zur Tiefe hin offen – ein deutliches Zeichen dafür, dass das Explorationspotential noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Solide Finanzierung als Rückenwind

Ermöglicht wird diese zweigleisige Explorationsstrategie durch eine kürzlich abgeschlossene Privatplatzierung in Höhe von 3,6 Millionen kanadischen Dollar. CEO Oscar Louzada kommentierte die jüngsten Entwicklungen mit klaren Worten: „Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer jüngsten Privatplatzierung erweitern wir unsere Aktivitäten in Suriname, indem wir geologische Teams zu unserem Lawatino-Goldprojekt entsenden. Gleichzeitig drehen sich die Bohrgeräte weiter auf unserem Tapanahony-Goldprojekt.“ Er zeigte sich zuversichtlich, in den kommenden Monaten aussagekräftige Ergebnisse aus beiden Projekten vorlegen zu können.

Eine Region im Aufbruch

Suriname, das kleine Land an der Nordostküste Südamerikas, ist für internationale Bergbauunternehmen längst kein Geheimtipp mehr. Die Guiana-Schildregion, zu der auch der Nordosten Surinames gehört, gilt als eine der goldreichsten geologischen Einheiten der Welt. Mit dem Tapanahony-Projekt in einem der produktivsten artisanalen Golddistrikte des Landes und dem strategisch positionierten Lawatino-Projekt hat sich Sranan Gold eine Ausgangslage geschaffen, die Aufmerksamkeit verdient.

Die geologische Logik ist bestechend: An Orten, wo artisanale Bergleute mit einfachsten Mitteln Gold finden, liegen häufig tiefere, großmaßstäbliche Lagerstätten verborgen. Sranan Gold versucht nun, mit moderner Explorationstechnik genau diese Tiefenstruktur zu verstehen – und möglicherweise das nächste große Goldvorkommen in Suriname zu definieren.

Die Analyseergebnisse der laufenden Bohrungen werden daher mit Spannung erwartet. Sie werden zeigen, ob die geologischen Hypothesen belastbar sind und ob Sranan Gold tatsächlich auf der richtigen Spur ist.

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