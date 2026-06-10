Robinhood Markets Registered (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Sie fällt um -2,05 % auf 71,10€. Die Talfahrt der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 71,10€, mit einem Minus von -2,05 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Robinhood Markets Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,85 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Robinhood Markets Registered (A) um -26,87 % verloren.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,69 % 1 Monat +9,22 % 3 Monate +3,85 % 1 Jahr +11,22 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Stand: 10.06.2026, 08:42 Uhr

Es gibt 791 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,25 Mrd. € wert.

Die Deutsche Bank sieht im Start von Robinhoods Prognosemarkt-Plattform Rothera einen möglichen Kurstreiber für die zuletzt schwache Aktie.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.