SpaceX Aktie aufwärts vor dem Börsenstart - 10.06.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SpaceX Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +28,30 %.

Am heutigen Handelstag konnte die SpaceX Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,00 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um +28,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SpaceX +28,30 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,30 % 1 Monat +28,30 % 3 Monate +28,30 % 1 Jahr +28,30 %

Stand: 10.06.2026, 08:44 Uhr

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-IPO-Kursentwicklung und Bewertung. Die Debatte dreht sich um eine Zeichnungsspanne von 135–162 USD, wobei 135 USD als Ausgabepreis gilt. Befürworter sehen bullische Signale und Nachkäufe bei der Zuteilung; Kritiker warnen vor willkürlich festgelegtem Preis, Werbung für Privatanleger und möglichen Verlusten in 12 Monaten. Vorbörsliche Signale und Kursziele werden diskutiert.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Bil. € wert.

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+4,70 % +26,42 % +7,81 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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