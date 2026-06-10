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    Besonders beachtet!

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    Prada Aktie klettert nach oben - +9,04 % - 10.06.2026

    Am 10.06.2026 ist die Prada Aktie, bisher, um +9,04 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Prada Aktie.

    Besonders beachtet! - Prada Aktie klettert nach oben - +9,04 % - 10.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Prada S.p.A. ist ein italienischer Luxuskonzern mit Fokus auf Design, Produktion und Vertrieb von Mode, Lederwaren, Schuhen und Accessoires (u.a. Marken Prada, Miu Miu, Church’s). Stark im High-End-Segment mit globalem Retail-Netz. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Hermès, Chanel. USP: italienische Designtradition, starke Markenidentität, hohe Preissetzungsmacht.

    Prada Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.06.2026

    Die Prada Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +9,04 % auf 4,4650. Damit gewinnt die Aktie +0,3700  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Prada Aktie. Nach einem Plus von +2,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 4,4650, mit einem Plus von +9,04 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Prada über einen Zuwachs von +3,36 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Prada eine negative Entwicklung von -9,98 % erlebt.

    Prada Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,07 %
    1 Monat +13,11 %
    3 Monate +3,36 %
    1 Jahr -21,19 %
    Stand: 10.06.2026, 08:44 Uhr

    Informationen zur Prada Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Prada Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,48 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Prada & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -0,20 %. Kering notiert im Minus, mit -0,49 %.

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    Ob die Prada Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prada Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Prada

    +8,55 %
    +8,07 %
    +13,11 %
    +3,36 %
    -21,19 %
    -31,88 %
    -18,74 %
    +46,02 %
    +20,14 %
    ISIN:IT0003874101WKN:A0NDNB
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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