Prada Aktie klettert nach oben - +9,04 % - 10.06.2026

Die Prada Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +9,04 % auf 4,4650€. Damit gewinnt die Aktie +0,3700 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Prada Aktie. Nach einem Plus von +2,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 4,4650€, mit einem Plus von +9,04 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Prada S.p.A. ist ein italienischer Luxuskonzern mit Fokus auf Design, Produktion und Vertrieb von Mode, Lederwaren, Schuhen und Accessoires (u.a. Marken Prada, Miu Miu, Church’s). Stark im High-End-Segment mit globalem Retail-Netz. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Hermès, Chanel. USP: italienische Designtradition, starke Markenidentität, hohe Preissetzungsmacht.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Prada über einen Zuwachs von +3,36 % freuen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Prada eine negative Entwicklung von -9,98 % erlebt.

Prada Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,07 % 1 Monat +13,11 % 3 Monate +3,36 % 1 Jahr -21,19 %

Informationen zur Prada Aktie

Stand: 10.06.2026, 08:44 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Prada Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,48 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -0,20 %. Kering notiert im Minus, mit -0,49 %.

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Ob die Prada Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prada Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.