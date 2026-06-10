AKTIE IM FOKUS
Schaeffler erholt vom Vortagsrutsch - Citi erhöht Kursziel
- Schaeffler vorbörslich fast drei Prozent im Plus
- Citigroup hebt Kursziel auf 13 Euro, Kauf
- E-Mobilität, Roboter, Raumfahrt stützen Bewertung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien von Schaeffler ist im vorbörslichen Handel am Mittwoch direkt wieder eine Erholung angesagt. Auf der Plattform Tradegate legten sie fast drei Prozent zu im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs. Damit machen sie einen Großteil ihrer Vortagsverluste wett. Am Dienstag hatten sie fast vier Prozent verloren, wobei sie erst spät mit dem Gesamtmarkt unter Druck geraten waren.
Ermutigend wirkt am Mittwoch, dass die Citigroup jetzt mehr Luft nach oben sieht. Analyst Ross MacDonald von der US-Bank erhöhte sein Kursziel auf 13 Euro und bestätigte seine Kaufempfehlung, auch wenn er den Aktien mit dem gestrichenen Zusatz "Upside 90-Day Catalyst Watch" jetzt nicht mehr den Status bald erwarteter Kurstreiber verleiht. Er verwies dabei auf den guten Lauf der Aktien, die seit ihrem Jahrestief im März in der Spitze um 84 Prozent gestiegen waren.
In seiner Studie erwähnte MacDonald im Autozuliefergeschäft beschleunigte Trends im Bereich der E-Mobilität und reduzierte Margenschwankungen. Die mittelfristigen Chancen mit humanoiden Robotern stützten die Bewertung und auch neue Aktivitäten im Weltraum- und Rüstungsgeschäft seien hilfreich. Wie gewohnt seien die Risiken im Sektor der EU-Autozulieferer jedoch vielfältig./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 9,54 auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -13,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 9,10 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +4,49 %/-16,41 % bedeutet.
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Mit diesen Antrieben will Schaeffler den Roboterboom nutzen
Wenn der Markt für humanoide Roboter größer werden soll als der für Automobile, braucht es leistungsfähige Zulieferer. Die Schaeffler AG will dafür die Antriebstechnik liefern.
Bisher spricht Schaeffler nicht über konkrete Kunden für seine Antriebskonzepte in der humanoiden Robotik. Dennoch erhielt der Automobil- und Industriezulieferer einen Innovationspreis für seine Plattform mit hochintegrierten Aktuatoren ‒ den Hermes Award 2026 der Hannover Messe. Das Unternehmen will sich damit unabhängiger vom Automobilgeschäft machen und zur führenden „Motion Technology Company“ wandeln. Doch wie soll das gelingen?
Erste Einblicke gab das Unternehmen Ende April auf der Messe in Hannover. „Unter den großen Industriekonzernen unserer Branche gehört Schaeffler zu den Ersten, die den Einsatz künstlicher Intelligenz in unterschiedlichsten Bereichen der Produktion, Logistik und auch der Verwaltungsprozesse vorangetrieben haben“, sagte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. Dafür habe sein Unternehmen kürzlich in München den Deutschen Innovationspreis erhalten. Die Kombination aus Fertigungsexzellenz und dem Verständnis für KI-Potenzial im industriellen Bereich sei Basis der Zukunftsstrategie des Antriebstechnikspezialisten.
Schaeffler betrachtet humanoide Roboter als Schritt zur Software-definierten Fabrik
Schaeffler gehört damit zu den ersten Großunternehmen in Deutschland, das nach eigenen Angaben die Lücke zwischen physischer Werkshalle und virtueller Welt geschlossen hat. Als Partner dafür nannte Rosenfeld Unternehmen wie Microsoft, SAP, Siemens und Nvidia mit seiner Omniverse-Plattform. Humanoide Roboter fügten sich nun in das Konzept des industriellen Metaverse ein.
Die Idee, sich der humanoiden Robotik zu nähern, entstand laut Rosenfeld vor etwa fünf Jahren. Als Fertigungsunternehmen setzte Schaeffler da schon lange Industrieroboter ein und wollte der Faszination für Humanoide nachgehen. Auf diese Weise seien Partnerschaften entstanden, bei denen Hersteller lernen wollten, wie Schaeffler solche Roboter einsetzen würde. Eine Reaktion von Rosenfeld lautete: „Das machen wir gerne, aber dann hätten wir auch gerne unsere Teile da drin.“
Außerdem gehe es Schaeffler darum, das datengestützte digitale System zu verstehen ‒ so wie beim Software-definierten Fahrzeug. „Wir wollen nicht nur einen Baukasten bieten, der flexibel ist, sondern wir könnten vor allen Dingen die Skalierung bieten“, hob Rosenfeld dazu hervor.