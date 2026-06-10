Schaeffler erholt vom Vortagsrutsch - Citi erhöht Kursziel

translokator schrieb gestern 22:38

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/automation/schaeffler-und-die-humanoiden-was-steckt-hinter-dem-antriebsbaukasten/



Mit diesen Antrieben will Schaeffler den Roboterboom nutzen



Wenn der Markt für humanoide Roboter größer werden soll als der für Automobile, braucht es leistungsfähige Zulieferer. Die Schaeffler AG will dafür die Antriebstechnik liefern.



Bisher spricht Schaeffler nicht über konkrete Kunden für seine Antriebskonzepte in der humanoiden Robotik. Dennoch erhielt der Automobil- und Industriezulieferer einen Innovationspreis für seine Plattform mit hochintegrierten Aktuatoren ‒ den Hermes Award 2026 der Hannover Messe. Das Unternehmen will sich damit unabhängiger vom Automobilgeschäft machen und zur führenden „Motion Technology Company“ wandeln. Doch wie soll das gelingen?



Erste Einblicke gab das Unternehmen Ende April auf der Messe in Hannover. „Unter den großen Industriekonzernen unserer Branche gehört Schaeffler zu den Ersten, die den Einsatz künstlicher Intelligenz in unterschiedlichsten Bereichen der Produktion, Logistik und auch der Verwaltungsprozesse vorangetrieben haben“, sagte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. Dafür habe sein Unternehmen kürzlich in München den Deutschen Innovationspreis erhalten. Die Kombination aus Fertigungsexzellenz und dem Verständnis für KI-Potenzial im industriellen Bereich sei Basis der Zukunftsstrategie des Antriebstechnikspezialisten.

Schaeffler betrachtet humanoide Roboter als Schritt zur Software-definierten Fabrik



Schaeffler gehört damit zu den ersten Großunternehmen in Deutschland, das nach eigenen Angaben die Lücke zwischen physischer Werkshalle und virtueller Welt geschlossen hat. Als Partner dafür nannte Rosenfeld Unternehmen wie Microsoft, SAP, Siemens und Nvidia mit seiner Omniverse-Plattform. Humanoide Roboter fügten sich nun in das Konzept des industriellen Metaverse ein.



Die Idee, sich der humanoiden Robotik zu nähern, entstand laut Rosenfeld vor etwa fünf Jahren. Als Fertigungsunternehmen setzte Schaeffler da schon lange Industrieroboter ein und wollte der Faszination für Humanoide nachgehen. Auf diese Weise seien Partnerschaften entstanden, bei denen Hersteller lernen wollten, wie Schaeffler solche Roboter einsetzen würde. Eine Reaktion von Rosenfeld lautete: „Das machen wir gerne, aber dann hätten wir auch gerne unsere Teile da drin.“

Außerdem gehe es Schaeffler darum, das datengestützte digitale System zu verstehen ‒ so wie beim Software-definierten Fahrzeug. „Wir wollen nicht nur einen Baukasten bieten, der flexibel ist, sondern wir könnten vor allen Dingen die Skalierung bieten“, hob Rosenfeld dazu hervor.