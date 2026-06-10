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    AKTIE IM FOKUS

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    Schaeffler erholt vom Vortagsrutsch - Citi erhöht Kursziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler vorbörslich fast drei Prozent im Plus
    • Citigroup hebt Kursziel auf 13 Euro, Kauf
    • E-Mobilität, Roboter, Raumfahrt stützen Bewertung
    AKTIE IM FOKUS - Schaeffler erholt vom Vortagsrutsch - Citi erhöht Kursziel
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien von Schaeffler ist im vorbörslichen Handel am Mittwoch direkt wieder eine Erholung angesagt. Auf der Plattform Tradegate legten sie fast drei Prozent zu im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs. Damit machen sie einen Großteil ihrer Vortagsverluste wett. Am Dienstag hatten sie fast vier Prozent verloren, wobei sie erst spät mit dem Gesamtmarkt unter Druck geraten waren.

    Ermutigend wirkt am Mittwoch, dass die Citigroup jetzt mehr Luft nach oben sieht. Analyst Ross MacDonald von der US-Bank erhöhte sein Kursziel auf 13 Euro und bestätigte seine Kaufempfehlung, auch wenn er den Aktien mit dem gestrichenen Zusatz "Upside 90-Day Catalyst Watch" jetzt nicht mehr den Status bald erwarteter Kurstreiber verleiht. Er verwies dabei auf den guten Lauf der Aktien, die seit ihrem Jahrestief im März in der Spitze um 84 Prozent gestiegen waren.

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    In seiner Studie erwähnte MacDonald im Autozuliefergeschäft beschleunigte Trends im Bereich der E-Mobilität und reduzierte Margenschwankungen. Die mittelfristigen Chancen mit humanoiden Robotern stützten die Bewertung und auch neue Aktivitäten im Weltraum- und Rüstungsgeschäft seien hilfreich. Wie gewohnt seien die Risiken im Sektor der EU-Autozulieferer jedoch vielfältig./tih/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 9,54 auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -13,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 9,10 Mrd..

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +4,49 %/-16,41 % bedeutet.





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