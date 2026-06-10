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    Jordanien fängt fünf iranische Raketen ab - keine Schäden

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugabwehr in al-Asrak fing fünf Raketen ab
    • Trümmer fielen, keine Opfer oder Schäden gemeldet
    • Al-Asrak nahe irakischer Grenze mit US Stützpunkt
    Jordanien fängt fünf iranische Raketen ab - keine Schäden
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AMMAN (dpa-AFX) - Neben Kuwait und Bahrain ist auch Jordanien trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg unter Beschuss geraten. Die Flugabwehr habe in al-Asrak am Dienstagabend fünf iranische Raketen abgefangen, teilten Jordaniens Streitkräfte der Staatsagentur Petra zufolge am Morgen mit. Dabei seien Trümmerteile herabgefallen, es habe aber keine Opfer oder Schäden gegeben. Man werde keinerlei Verletzung des Luftraums zulassen, hieß es weiter.

    Al-Asrak liegt im Osten Jordaniens nicht weit von der irakischen Grenze. Berichten zufolge hat das US-Militär hier an einem Stützpunkt unter anderem Kampfflugzeuge stationiert. Nach Informationen der "New York Times" waren hier kurz vor Kriegsbeginn im Februar Dutzende Kampfjets und Frachtflugzeuge sowie Drohnen und Hubschrauber des US-Militärs stationiert.

    Die iranischen Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - hatten zuvor laut iranischen Medienberichten bekanntgegeben, als Reaktion auf die jüngsten US-Bombardements amerikanische Militärstützpunkte in der Golfregion angegriffen zu haben./jot/DP/jha






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