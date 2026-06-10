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    Crédit Mutuel & La Francaise: SpaceX, KI-Giganten & Rekordjahr für Börsengänge?

    2026 rollt eine nie dagewesene IPO-Welle auf die Märkte zu – angeführt von SpaceX und flankiert von KI-Giganten, die Bewertungen in Billionenhöhe versprechen.

    Crédit Mutuel & La Francaise: SpaceX, KI-Giganten & Rekordjahr für Börsengänge?
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    • Geplante Welle von Mega-Börsengängen 2026: SpaceX (IPO 12. Juni) sowie erwartete Listings von OpenAI, Anthropic, Databricks, Stripe und Anduril; kombinierte Bewertungen könnten rund 4,6 Billionen US-Dollar erreichen.
    • SpaceX-Details: IPO am 12. Juni; Aufnahme in die Nasdaq voraussichtlich am 7. Juli (rund 15 Handelstage nach dem Börsengang).
    • Begrenzte unmittelbare Marktliquidität: Erwartet wird, dass nur etwa 10 % der Gesamtmarktkapitalisierung dieser Unternehmen unmittelbar gehandelt werden, daher geringe Anfangsgewichtung in Indizes.
    • Index- und ETF-Effekte: Nasdaq begrenzt Indexgewichtung auf 300 % des Streubesitzes; SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten zusammen derzeit 1,5–2 % des Nasdaq ausmachen, mit steigendem Anteil nach Auslaufen von Lock‑up‑Fristen, was ETF‑Rebalancings auslösen würde.
    • Bewertung und Geschäftskennzahlen SpaceX: Neuere Schätzungen sprechen von bis zu 2,3 Billionen US-Dollar Bewertung; Begründung als potenzieller AI‑Infrastrukturanbieter per Satellit, obwohl 2025er Umsatz nur 18,67 Mrd. USD und noch keine Profitabilität.
    • Risiken für Märkte und Realwirtschaft: Zusammengenommenes Emissionsvolumen von 4,6 Bio. USD entspricht mehr als 14 % des US‑BIP; offen bleibt, ob der Markt solche Volumina aufnehmen kann und welche Spillover‑Effekte auf andere Anlageklassen entstehen.

    Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 126,21EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im Minus.


    La Francaise Systematic European Equities R

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    ISIN:DE0009763201WKN:976320
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