Crédit Mutuel & La Francaise: SpaceX, KI-Giganten & Rekordjahr für Börsengänge?
2026 rollt eine nie dagewesene IPO-Welle auf die Märkte zu – angeführt von SpaceX und flankiert von KI-Giganten, die Bewertungen in Billionenhöhe versprechen.
Foto: 417264605
- Geplante Welle von Mega-Börsengängen 2026: SpaceX (IPO 12. Juni) sowie erwartete Listings von OpenAI, Anthropic, Databricks, Stripe und Anduril; kombinierte Bewertungen könnten rund 4,6 Billionen US-Dollar erreichen.
- SpaceX-Details: IPO am 12. Juni; Aufnahme in die Nasdaq voraussichtlich am 7. Juli (rund 15 Handelstage nach dem Börsengang).
- Begrenzte unmittelbare Marktliquidität: Erwartet wird, dass nur etwa 10 % der Gesamtmarktkapitalisierung dieser Unternehmen unmittelbar gehandelt werden, daher geringe Anfangsgewichtung in Indizes.
- Index- und ETF-Effekte: Nasdaq begrenzt Indexgewichtung auf 300 % des Streubesitzes; SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten zusammen derzeit 1,5–2 % des Nasdaq ausmachen, mit steigendem Anteil nach Auslaufen von Lock‑up‑Fristen, was ETF‑Rebalancings auslösen würde.
- Bewertung und Geschäftskennzahlen SpaceX: Neuere Schätzungen sprechen von bis zu 2,3 Billionen US-Dollar Bewertung; Begründung als potenzieller AI‑Infrastrukturanbieter per Satellit, obwohl 2025er Umsatz nur 18,67 Mrd. USD und noch keine Profitabilität.
- Risiken für Märkte und Realwirtschaft: Zusammengenommenes Emissionsvolumen von 4,6 Bio. USD entspricht mehr als 14 % des US‑BIP; offen bleibt, ob der Markt solche Volumina aufnehmen kann und welche Spillover‑Effekte auf andere Anlageklassen entstehen.
Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 126,21EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im Minus.
-0,19 %
-1,02 %
-0,41 %
+1,15 %
+5,62 %
+36,77 %
+30,46 %
+50,10 %
+73,86 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.