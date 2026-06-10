Börsenschock? Kursrutsch bei Super Micro Computer Aktie - 10.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Sie fällt um -8,13 % auf 32,34€. Die Talfahrt der Super Micro Computer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,34€, mit einem Minus von -8,13 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Super Micro Computer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,37 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,42 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Super Micro Computer +27,17 % gewonnen.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -25,36 % 1 Monat +5,42 % 3 Monate +17,37 % 1 Jahr -13,89 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 10.06.2026, 08:47 Uhr

Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,50 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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