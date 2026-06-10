BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 76 Euro gekappt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Die bisher gute Rolle, die Beiersdorf im Bereich Consumer Health gespielt habe, werde derweil von der strategischen Neupositionierung des Konzerns verwässert. Marken wie Eucerin seien qualitativ stark und wüchsen schnell, aber letztlich zu klein, um die Schwäche bei Nivea abzufangen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 69,80EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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