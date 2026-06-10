RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brillenkonzern EssilorLuxottica biete attraktives Umsatzwachstum bei einer angemessenen Bewertung, wenngleich Wettbewerbsrisiken nicht unterschätzt werden sollten, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung zu Luxus vom Dienstag./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 181,0EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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