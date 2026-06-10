RBC stuft LVMH auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. LVMH bleibe mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2026 sein bevorzugter Wert im Soft-Luxusbereich mit deutlichem Erholungspotenzial, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung am Dienstag./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 491,0EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
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