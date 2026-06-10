RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Für eine optimistischere Einschätzung sei es noch zu früh, da sich der Sportartikelhersteller 2026 in einem Übergangsjahr befinde, schrieb Piral Dadhania in seinem Branchenkommentar zu Luxus vom Dienstag. Er empfahl derweil Adidas und ging bei Nike an die Seitenlinie./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 26,95EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.





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