🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Nach erneutem Absturz

    2441 Aufrufe 2441 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Nachricht lässt Anleger von Intel, Micron, Nvidia und Co. jetzt hoffen!

    Halbleiteraktien hat es in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Helfen könnte jetzt der monatliche Umsatzbericht von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach erneutem Absturz - Diese Nachricht lässt Anleger von Intel, Micron, Nvidia und Co. jetzt hoffen!
    Foto: Marc-Olivier Jodoin - Unsplash

    Der Halbleiter-Trade wirkt plötzlich sehr fragil

    Die in den vergangenen Wochen und Monaten so starke Halbleiter-Rallye hat in den vergangenen Tagen einen schweren Rückschlag erlitten und dabei tiefe Risse aufgezeigt. Die Kombination aus technisch heiß gelaufenen Aktien, hohen Unternehmensbewertungen, turmhohen Optionswetten und "Crowdedness", also eine hohe Partizipationsquote unter Anlegerinnen und Anlegern hat die Branche äußerst korrekturanfällig gemacht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Long
    482,83€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    504,35€
    Basispreis
    4,31
    Ask
    × 13,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hatte der Branchenindex Philadelphia Semiconductor noch am vergangenen Dienstag ein neues Allzeithoch markiert, büßte er am Dienstag nach einem erneut schwachen Handelstag gegenüber den Rekordnotierungen zwischenzeitlich fast 15 Prozent an Wert ein. Nur eine Aufholjagd in der zweiten Tageshälfte half, die Verluste auf rund 10 Prozent zu begrenzen.

    Nichtsdestotrotz waren die Abgaben bei zuvor gefragten Werten wie AMD, Broadcom und Marvell in den vergangenen Tagen hoch. Selbst die Kaufempfehlung für Qualcomm durch Nvidia-CEO Jensen Huang verpuffte nach anfänglicher Begeisterung schnell.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Hoffnung für die Branche: TSM liefert starken Monatsbericht

    Nach neuerlichen Angriffen auf den Iran, nachdem dieser US-Berichten zufolge einen Helikopter der US-Streitkräfte abgeschossen haben soll, sowie nach schwachen Vorgaben vom südkoreanischen Aktienmarkt handeln die US-Futures am Dienstagvormittag erneut mit Verlusten. Einmal mehr angeführt von Halbleiterwerten handelt der Nasdaq 100 mit einem Minus von rund 0,5 Prozent.

    Doch inmitten der langsam aufkommenden Panik gibt es auch gute Nachrichten. Für die sorgte am Morgen der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte Taiwan Semiconductor. Das Unternehmen gilt als besonders transparent und veröffentlicht monatliche Umsatzberichte.

    Dem zufolge kletterten die Halbleiterverkäufe im vergangenen Mai um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat sowie um 30,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt erlöste TSM rund 417 Milliarden Taiwan-Dollar, das entspricht umgerechnet 15,72 Milliarden US-Dollar.

    Insgesamt erlöste der Shooting-Star der Branche in den ersten 5 Monaten des Jahres Erlöse in Höhe von umgerechnet knapp 62 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 30,0 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum und demonstriert eine anhaltend hohe Nachfrage nach besonders leistungsfähigen Halbleiterprodukten, für die TSM Markt- und Technologieführer ist.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    +0,26 %
    -4,91 %
    +4,97 %
    +22,62 %
    +102,22 %
    +315,46 %
    +265,74 %
    +1.551,56 %
    +5.016,21 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800Indikator:SMA 50 Tage
    Taiwan Semiconductor Manufacturing direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Bislang profitiert die Aktie nicht, Korrektur könnte anhalten, aber ...

    Dem branchenweiten Abverkauf konnte sich die TSM-Aktie am Handelsplatz in Taipeh dennoch nicht entziehen. Dort verlor sie knapp 3 Prozent an Wert. In der US-Vorbörse sowie an europäischen Handelsplätzen wurde sie am Dienstagvormittag mit einem Abschlag von etwa 2 Prozent gehandelt.

    Mit Verlusten von rund 7 Prozent gegenüber dem vor einer Woche markierten Allzeithoch ist die Aktie bislang etwas glimpflicher durch den branchenweiten Abverkauf gekommen. Sollte dieser anhalten, befindet sich der nächstgelegene Unterstützungsbereich zwischen 390 und 395 US-Dollar. Sollte sich die Korrektur zu einer Krise ausweiten, muss mit Abgaben bis in den Bereich von 320 bis 330 US-Dollar gerechnet werden. Hier liegen die 200-Tage-Linie sowie die Ausbruchsmarke aus dem Januar.

    Fazit: ... die moderate Bewertung dürfte das Schlimmste verhindern!

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Taiwan Semiconductor deutlich weniger stark gefährdet als viele andere Branchenwerte. Das KGV von 27,4 für 2026 ist zwar fortgeschritten, allerdings liegt schon das für 2027 geschätzte Gewinnvielfache von 21,9 knapp unter dem 5-Jahres-Mittel von 22,0. Gleichzeitig ist das Wachstum des Unternehmens angesichts eines Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisses (PEG) von 0,87 günstig, da es unter dem Schwellenwert von 1 liegt.

    Solange es bei einer Aktienmarktkorrektur bleibt und es nicht zu Stornierungen oder der Ankündigung geringerer Investitionsausgaben von Hyperscalern kommt, bleibt TSM einer der attraktivsten Werte der Branche. Sollte die Aktie bis zur 50- oder gar bis zur 200-Tage-Linie zurücksetzen, bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger eine mittel- und langfristige Einstiegschance.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach erneutem Absturz Diese Nachricht lässt Anleger von Intel, Micron, Nvidia und Co. jetzt hoffen! Halbleiteraktien hat es in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Helfen könnte jetzt der monatliche Umsatzbericht von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     