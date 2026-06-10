Diese Nachricht lässt Anleger von Intel, Micron, Nvidia und Co. jetzt hoffen!

Die in den vergangenen Wochen und Monaten so starke Halbleiter-Rallye hat in den vergangenen Tagen einen schweren Rückschlag erlitten und dabei tiefe Risse aufgezeigt. Die Kombination aus technisch heiß gelaufenen Aktien, hohen Unternehmensbewertungen, turmhohen Optionswetten und "Crowdedness", also eine hohe Partizipationsquote unter Anlegerinnen und Anlegern hat die Branche äußerst korrekturanfällig gemacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hatte der Branchenindex Philadelphia Semiconductor noch am vergangenen Dienstag ein neues Allzeithoch markiert, büßte er am Dienstag nach einem erneut schwachen Handelstag gegenüber den Rekordnotierungen zwischenzeitlich fast 15 Prozent an Wert ein. Nur eine Aufholjagd in der zweiten Tageshälfte half, die Verluste auf rund 10 Prozent zu begrenzen.

Nichtsdestotrotz waren die Abgaben bei zuvor gefragten Werten wie AMD, Broadcom und Marvell in den vergangenen Tagen hoch. Selbst die Kaufempfehlung für Qualcomm durch Nvidia-CEO Jensen Huang verpuffte nach anfänglicher Begeisterung schnell.

Hoffnung für die Branche: TSM liefert starken Monatsbericht

Nach neuerlichen Angriffen auf den Iran, nachdem dieser US-Berichten zufolge einen Helikopter der US-Streitkräfte abgeschossen haben soll, sowie nach schwachen Vorgaben vom südkoreanischen Aktienmarkt handeln die US-Futures am Dienstagvormittag erneut mit Verlusten. Einmal mehr angeführt von Halbleiterwerten handelt der Nasdaq 100 mit einem Minus von rund 0,5 Prozent.

Doch inmitten der langsam aufkommenden Panik gibt es auch gute Nachrichten. Für die sorgte am Morgen der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte Taiwan Semiconductor. Das Unternehmen gilt als besonders transparent und veröffentlicht monatliche Umsatzberichte.

Dem zufolge kletterten die Halbleiterverkäufe im vergangenen Mai um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat sowie um 30,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt erlöste TSM rund 417 Milliarden Taiwan-Dollar, das entspricht umgerechnet 15,72 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt erlöste der Shooting-Star der Branche in den ersten 5 Monaten des Jahres Erlöse in Höhe von umgerechnet knapp 62 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 30,0 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum und demonstriert eine anhaltend hohe Nachfrage nach besonders leistungsfähigen Halbleiterprodukten, für die TSM Markt- und Technologieführer ist.

Bislang profitiert die Aktie nicht, Korrektur könnte anhalten, aber ...

Dem branchenweiten Abverkauf konnte sich die TSM-Aktie am Handelsplatz in Taipeh dennoch nicht entziehen. Dort verlor sie knapp 3 Prozent an Wert. In der US-Vorbörse sowie an europäischen Handelsplätzen wurde sie am Dienstagvormittag mit einem Abschlag von etwa 2 Prozent gehandelt.

Mit Verlusten von rund 7 Prozent gegenüber dem vor einer Woche markierten Allzeithoch ist die Aktie bislang etwas glimpflicher durch den branchenweiten Abverkauf gekommen. Sollte dieser anhalten, befindet sich der nächstgelegene Unterstützungsbereich zwischen 390 und 395 US-Dollar. Sollte sich die Korrektur zu einer Krise ausweiten, muss mit Abgaben bis in den Bereich von 320 bis 330 US-Dollar gerechnet werden. Hier liegen die 200-Tage-Linie sowie die Ausbruchsmarke aus dem Januar.

Fazit: ... die moderate Bewertung dürfte das Schlimmste verhindern!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Taiwan Semiconductor deutlich weniger stark gefährdet als viele andere Branchenwerte. Das KGV von 27,4 für 2026 ist zwar fortgeschritten, allerdings liegt schon das für 2027 geschätzte Gewinnvielfache von 21,9 knapp unter dem 5-Jahres-Mittel von 22,0. Gleichzeitig ist das Wachstum des Unternehmens angesichts eines Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisses (PEG) von 0,87 günstig, da es unter dem Schwellenwert von 1 liegt.

Solange es bei einer Aktienmarktkorrektur bleibt und es nicht zu Stornierungen oder der Ankündigung geringerer Investitionsausgaben von Hyperscalern kommt, bleibt TSM einer der attraktivsten Werte der Branche. Sollte die Aktie bis zur 50- oder gar bis zur 200-Tage-Linie zurücksetzen, bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger eine mittel- und langfristige Einstiegschance.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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