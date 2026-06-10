Sibanye-Stillwater veröffentlicht seinen jährlichen Compliance-Bericht zum „Broad-Based Black Economic Empowerment“

Johannesburg, 10. Juni 2026: / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stil ... – freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen zum dritten Mal in Folge sein Level-4-Rating im Rahmen des „Broad-Based Black Economic Empowerment“ (B-BBEE) beibehalten hat.

Der jährliche Compliance-Bericht der Gruppe gemäß Abschnitt 13G(2) des Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) Act von 2003 (der Bericht) wurde am 8. Juni 2026 veröffentlicht. Gemäß Absatz 12.7(g) und Anhang 1 zu Abschnitt 6 der JSE-Notierungsvorschriften ist der Bericht auf der Website der Gruppe verfügbar: https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/regulatory/2026/ .

CEO Richard Stewart sagte: „Die Beibehaltung unserer Level-4-Akkreditierung für Broad-Based Black Economic Empowerment ist in der Tat erfreulich und spiegelt das starke Engagement der Gruppe für Südafrika durch die Einbeziehung von Stakeholdern und eine sinnvolle sozioökonomische Transformation wider. Sie zeigt, dass wir unsere Vision, gemeinsamen Wert für alle Stakeholder zu schaffen, umsetzen.“

Weitere Informationen:

Die Bergbauindustrie unterliegt dem Gesetz zur Entwicklung der Mineral- und Erdölressourcen von 2002 und orientiert sich an der Charta zur breit angelegten sozioökonomischen Stärkung der südafrikanischen Bergbau- und Mineralindustrie (Bergbau-Charta). Auf die Einhaltung der Bergbau-Charta durch den Konzern wird in unserem Integrierten Bericht 2025 hingewiesen, der auf der Website des Konzerns unterwww.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ verfügbar ist.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Die Gruppe hat ihr Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau ihrer Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.