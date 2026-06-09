Langfristiger Aufwärtstrend durch Boom untermauert!

Der derzeitige Mangel an bestimmten Halbleitern wirkt sich auf die Preise aus. So sind die Aktien des Speicherherstellers Micron um 1.457 Prozent gestiegen, während das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025/26 weiterhin bei 14,95 liegt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Zudem dringen weitere Unternehmen in den Markt vor, beispielsweise Elon Musks xAI mit der Terafab, die Halbleiter für Künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Raumfahrt herstellen wollen. Für den niederländischen Marktführer ASML bedeutet dies zusätzlichen Umsatz. ASML ist aktuell nahezu Monopolist im Bereich der EUV-Lithografiemaschinen (Extreme Ultraviolett), die zur Herstellung von Hochleistungschips wie GPUs, CPUs und Speicherchips eingesetzt werden. Bisher sind keine Wettbewerber von ASML erkennbar, sodass hauptsächlich die Niederländer von der nächsten Investitionswelle profitieren könnten.

Das seit 2003 andauernde Wachstum des Aktienkurses von ASML hat sich seit Ende 2021 abgeflacht. So ging der Kurs vom Hoch am 19. November 2021 bei 777,50 Euro auf 375,75 Euro am 13. Oktober 2022 zurück. Gründe waren im Rückgang der globalen Chipnachfrage nach den Pandemiespitzen und den zunehmenden Exportkontrollen zu finden. Kontinuierliche Innovationen und die daraus resultierenden Bestellungen der Kunden führten bis zum Rekordhoch am 11. Juli 2024 bei 1.021,80 Euro. Zusätzliche Exportrestriktionen und eine Sättigung bei Großaufträgen führten zu einer weiteren Korrektur bis zum 8. April 2025. Aktuell notiert die Aktie nach einem Rücksetzer auf 512,00 Euro und dem anschließenden Aufwärtstrend wieder bei 1.508,40 Euro, was nahe dem Allzeithoch bei 1.582,4 Euro liegt. Neue Technologien wie die Lithografie mittels Partikelstrahl scheinen neben dem Versprechen der Verkleinerung der Chipstruktur aber technisch noch nicht reif zu sein, was den Preis einer EUV-Lithografiemaschine durch höhere Nachfrage oben halten könnte. Aktuell ist ASML noch State of the Art und generiert steigende Umsätze. Mittel- bis langfristig könnte neue Technik jedoch eine Disruption auslösen. Fundamental betrachtet liegt auch das erwartete KGV 2026 für ASML bei 45,69 eher an der Obergrenze.

ASML Holding NV (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit ASML könnte die nächste Investitionswelle quasi als Monopolist abreiten. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JE30YA) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der ASML Holding NV in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,91 profitieren. Das Ziel sei bei 1.813,01 Euro angenommen (64,55 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 1.341,60 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 17,41 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE30YA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 34,09 – 35,09 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 1141,12 Euro Basiswert: ASML Holding NV KO-Schwelle: 1141,12 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.508,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 64,55 Euro Hebel: 3,91 Kurschance: + 84 Prozent Quelle J.P. Morgan

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