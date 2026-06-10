Makenita beauftragt Marketingagentur

10. Juni 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. („Makenita“ oder das „Unternehmen“) (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) möchte bekannt geben, dass sich das Unternehmen entschieden hat, von der Vorschrift Coordinated Blanket Order 51-933 - Exemptions to Permit Semi-Annual Reporting for Certain Venture Issuers (die „Blanket Order“) Gebrauch zu machen und auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung umzustellen.

President Jason Gigliotti sagt dazu: „Die Umstellung auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung ist für Makenita ein aus finanzieller Sicht verantwortungsbewusster Schritt, da dies zu Einsparungen bei den Buchhaltungskosten führen wird. Zugleich geht das Unternehmen davon aus, dass es in der kommenden Zeit sehr aktiv sein wird, weshalb es Sinn macht, unser Marketingbudget zu erhöhen. Wir sind sehr zuversichtlich gestimmt, was die kurz- und mittelfristigen Aussichten betrifft, und rechnen mit einem beständigen Fluss an Aktivitäten und Nachrichten.“

Die Blanket Order ermöglicht es, in Frage kommenden Venture-Emittenten von einer vierteljährlichen auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung umzustellen. Nach Feststellung des Unternehmens erfüllt es die Zulassungskriterien gemäß der Blanket Order, da es unter anderem ein an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) notierter Venture-Emittent ist, einen Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen $ erzielt und über eine einwandfreie 12-monatige kontinuierliche Offenlegungsbilanz verfügt.

Gemäß der Blanket Order wird das Unternehmen von der Pflicht zur Einreichung von Zwischenabschlüssen und den dazugehörigen Lageberichten („MD&A“) für sein erstes und sein drittes Quartal befreit. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Juli. Der erste Zeitraum, für den das Unternehmen keinen Zwischenabschluss und keinen dazugehörigen MD&A unter Berufung auf die Freistellung von der vierteljährlichen Berichterstattungspflicht einreichen wird, sind die neun Monate zum 30. April 2026. Das Unternehmen wird weiterhin seinen geprüften Jahresabschluss und den dazugehörigen MD&A, die innerhalb von 120 Tagen nach dem 31. Juli eingereicht werden müssen, und seinen sechsmonatigen Zwischenabschluss und den dazugehörigen MD&A, die innerhalb von 60 Tagen nach dem 31. Januar eingereicht werden müssen, einreichen.