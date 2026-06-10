Optimale Altersvorsorge: So sichern Sie Ihre Zukunft jetzt!
Ab 2027 wird Altersvorsorge neu gedacht: Statt klassischer Riester-Police rückt ein modernes Wertpapierdepot mit staatlicher Förderung und strengen Auflagen in den Mittelpunkt.
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- Einführung des neuen Altersvorsorgedepots zum 1. Januar 2027: Systematischer Übergang von der klassischen Riester-Versicherung hin zu einem Wertpapierprodukt mit Depot- und Fondsabwicklung.
- Staatliche Förderung: bis zu 1.140 € jährlich (Familien mit zwei Kindern); Grundzulage maximal 540 € bei einem jährlichen Eigenbeitrag bis 1.800 €; maximaler Eigenbeitrag insgesamt 6.840 € p.a.
- Infrastruktur- und Zulassungsanforderungen: Das Bundeszentralamt für Steuern muss jedes Produkt/an jeden Anbieter zertifizieren; zusätzlich sind BaFin-Erweiterungen (Finanzportfolioverwaltung, Verwahrung), Eignungsnachweise und angepasste Governance nötig – mit vielen Monaten Vorlauf.
- Kostendruck und technische Anforderungen: Gebührenobergrenzen von 1,0 % bzw. 1,5 % p.a. machen skalierbare, automatisierte Prozesse (Depotführung, Orderausführung, Rebalancing, Zulagenmanagement, Steuerreporting, Kundengeldverwaltung) zur Pflicht.
- Offene Fragen und Wettbewerbsrisiken: Unklar, wer das staatliche Standarddepot verwaltet (Diskussionen um Deutsche Bundesbank, Kenfo, Deutsche Rentenversicherung, KfW); Verbraucherschützer empfehlen, auf das staatliche Standardprodukt zu warten.
- Chancen für Anbieter und Rolle von mwb: Wiederkehrende Sparströme bieten planbares Geschäft; Anbieter können eigene Infrastruktur aufbauen oder White-Label-Infrastrukturanbieter nutzen; mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG präsentiert sich als BaFin‑zugelassener Wertpapierdienstleister mit breitem Dienstleistungsangebot und mehreren Standorten.
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