🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AktievorwärtsNachrichten zu mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Optimale Altersvorsorge: So sichern Sie Ihre Zukunft jetzt!

    Ab 2027 wird Altersvorsorge neu gedacht: Statt klassischer Riester-Police rückt ein modernes Wertpapierdepot mit staatlicher Förderung und strengen Auflagen in den Mittelpunkt.

    Optimale Altersvorsorge: So sichern Sie Ihre Zukunft jetzt!
    Foto: adobe.stock.com
    • Einführung des neuen Altersvorsorgedepots zum 1. Januar 2027: Systematischer Übergang von der klassischen Riester-Versicherung hin zu einem Wertpapierprodukt mit Depot- und Fondsabwicklung.
    • Staatliche Förderung: bis zu 1.140 € jährlich (Familien mit zwei Kindern); Grundzulage maximal 540 € bei einem jährlichen Eigenbeitrag bis 1.800 €; maximaler Eigenbeitrag insgesamt 6.840 € p.a.
    • Infrastruktur- und Zulassungsanforderungen: Das Bundeszentralamt für Steuern muss jedes Produkt/an jeden Anbieter zertifizieren; zusätzlich sind BaFin-Erweiterungen (Finanzportfolioverwaltung, Verwahrung), Eignungsnachweise und angepasste Governance nötig – mit vielen Monaten Vorlauf.
    • Kostendruck und technische Anforderungen: Gebührenobergrenzen von 1,0 % bzw. 1,5 % p.a. machen skalierbare, automatisierte Prozesse (Depotführung, Orderausführung, Rebalancing, Zulagenmanagement, Steuerreporting, Kundengeldverwaltung) zur Pflicht.
    • Offene Fragen und Wettbewerbsrisiken: Unklar, wer das staatliche Standarddepot verwaltet (Diskussionen um Deutsche Bundesbank, Kenfo, Deutsche Rentenversicherung, KfW); Verbraucherschützer empfehlen, auf das staatliche Standardprodukt zu warten.
    • Chancen für Anbieter und Rolle von mwb: Wiederkehrende Sparströme bieten planbares Geschäft; Anbieter können eigene Infrastruktur aufbauen oder White-Label-Infrastrukturanbieter nutzen; mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG präsentiert sich als BaFin‑zugelassener Wertpapierdienstleister mit breitem Dienstleistungsangebot und mehreren Standorten.


    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

    +0,98 %
    -4,63 %
    +7,29 %
    +0,98 %
    +15,08 %
    +154,32 %
    -48,50 %
    -29,43 %
    ISIN:DE000A3EYLC7WKN:A3EYLC
    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf


    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Optimale Altersvorsorge: So sichern Sie Ihre Zukunft jetzt! Ab 2027 wird Altersvorsorge neu gedacht: Statt klassischer Riester-Police rückt ein modernes Wertpapierdepot mit staatlicher Förderung und strengen Auflagen in den Mittelpunkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     