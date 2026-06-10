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    Planet Ventures meldet bedeutenden strategischen Meilenstein des Portfoliounternehmens Antaris und verlängert die Investor-Awareness-Vereinbarung mit Investor Insights Systems Inc.

    Planet Ventures meldet bedeutenden strategischen Meilenstein des Portfoliounternehmens Antaris und verlängert die Investor-Awareness-Vereinbarung mit Investor Insights Systems Inc.
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 10. Juni 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen bedeutenden Meilenstein seines Portfoliounternehmens Antaris hervorzuheben, nachdem Antaris am 6. Mai 2026 die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Agreement, „MoA“) mit Transcelestial zur gemeinsamen Entwicklung und Demonstration einer dauerhaften Architektur für Aufklärung, Überwachung und Erkundung („ISR“) bekanntgegeben hatte, die mit hochleistungsfähiger optischer Kommunikation im niedrigen Erdorbit („LEO“) integriert ist.

     

    Nach Angaben von Antaris soll die Zusammenarbeit im Rahmen der bevorstehenden JANUS-2-Mission, die für das vierte Quartal 2026 vorgesehen ist, unter Flugbedingungen validiert werden. Die Initiative soll eine Raumfahrtinfrastruktur der nächsten Generation demonstrieren, die fortschrittliche Sensorikfähigkeiten mit sicherer optischer Hochgeschwindigkeitskommunikation kombiniert und damit der steigenden Nachfrage sowohl im kommerziellen als auch im Verteidigungssektor Rechnung trägt. Antaris erklärte, dass die Mission Technologien validieren wird, die die Datenübertragung beschleunigen, Latenzzeiten reduzieren und die Entscheidungsfindung in Echtzeit im weltraumbasierten Betrieb verbessern sollen.

     

    Die Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung von Antaris zum führenden Anbieter softwaredefinierter Raumfahrtinfrastrukturlösungen dar. Die Plattform von Antaris ermöglicht die Entwicklung, Simulation, Herstellung und den Betrieb von Satellitenkonstellationen über eine cloudbasierte Architektur, die darauf ausgelegt ist, den Missionseinsatz zu vereinfachen und gleichzeitig die Kosten sowie die Zeit bis zum Erreichen des Orbits zu reduzieren.

     

    „Antaris setzt seine Vision fort, eine grundlegende Software- und Missionsmanagementplattform für die schnell wachsende Raumfahrtwirtschaft zu werden“, so Etienne Moshevich, Chief Executive Officer von Planet Ventures. „Die Fähigkeit des Unternehmens, strategische Partner zu gewinnen und sich an hochmodernen Initiativen in den Bereichen optische Kommunikation, künstliche Intelligenz und weltraumgestützte ISR-Fähigkeiten zu beteiligen, unterstreicht die Stärke seiner Technologieplattform sowie die wachsenden Marktchancen. Wir sind der Ansicht, dass diese Mitteilung unsere Investmentthese weiter bestätigt und das erhebliche Wertschöpfungspotenzial innerhalb des Portfolios von Planet hervorhebt.“

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