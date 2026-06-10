DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 340 auf 540 Pence angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Interesse von Castlelake an Easyjet sollte man durchaus ernst nehmen, für eine erfolgreiche Übernahme müssten aber wohl weitere Partner einbezogen werden, um die EU-Vorschriften zu Eigentümerverhältnissen und Kontrolle zu erfüllen, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Mittwoch vorliegenden Hochstufung./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 5,45EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,4

Kursziel alt: 3,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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