Aktien Frankfurt Eröffnung
Leichte Gewinne trotz Schlagabtausch im Iran-Krieg
- Dax freundlich eröffnet trotz Iran-Spannungen
- Technologieschwäche bremst Risiko vor US-Inflation
- Dax 24.458 MDax 31.660 EuroStoxx50 je 0,1 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Unbeeindruckt von den wieder zunehmenden Spannungen im Iran-Krieg hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte freundlich eröffnet. Allerdings dürfte ein erneuter Schwächeanfall im globalen Technologiesektor die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Inflationsdaten ins Risiko zu gehen.
Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 24.458 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen legte um 0,1 Prozent auf 31.660 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent aufwärts./edh/jha/
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Gute Morgen,
Vielleicht schaffen wir es ja heute gemeinsam, hier wirklich nur Live-Trades zu teilen – genau dafür war dieser Thread ursprünglich gedacht. Es sollte kein nachträgliches Trade-Journal für vergangene Trades von bestimmten Usern hier werden. Dann hätten wir vermutlich auch wieder mehr qualitativ hochwertige Beiträge, da dürfen wir uns alle mal an die eigene Nase fassen. 😉
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif🙈🤥 🎅hat sich nix geändert Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Klar. Die 71 % verlieren Geld – und du führst die Tabelle vermutlich als Kapitän an.
Die 71 % haben einen Sprecher gefunden.😂😂😂😂😂