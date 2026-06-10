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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Leichte Gewinne trotz Schlagabtausch im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax freundlich eröffnet trotz Iran-Spannungen
    • Technologieschwäche bremst Risiko vor US-Inflation
    • Dax 24.458 MDax 31.660 EuroStoxx50 je 0,1 Prozent
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Leichte Gewinne trotz Schlagabtausch im Iran-Krieg
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Unbeeindruckt von den wieder zunehmenden Spannungen im Iran-Krieg hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte freundlich eröffnet. Allerdings dürfte ein erneuter Schwächeanfall im globalen Technologiesektor die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Inflationsdaten ins Risiko zu gehen.

    Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 24.458 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen legte um 0,1 Prozent auf 31.660 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent aufwärts./edh/jha/


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