Ungebrochenes Anlegerinteresse an Goldprojekten

Der Finanzierungsmarkt für Goldprojekte bleibt positiv: In den letzten Wochen stellten Investoren zahlreichen Explorern und Developern Mittel zur Verfügung. Auch Volumina ab 50 Mio. CAD aufwärts waren häufiger anzutreffen.

Der in Nordeuropa tätige Edelmetallexplorer Firefox Gold (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) kündigte am 15. Mai eine 5,1 Mio. CAD schwere Privatplatzierung an, die nach zwei Wochen aufgrund der großen Nachfrage durch Investoren auf 7,1 Mio. CAD aufgestockt wurde. Gut 11,8 Mio. Einheiten zum Preis von je 0,60 CAD werden platziert.

Firefox Gold vor Finanzierung weiterer Bohrungen in Finnland

Der Nettoerlös des Angebots soll ein umfangreiches Bohrprogramm im Projekt Mustajärvi in Finnland sowie die Wiederaufnahme der Bohrungen im Projekt Sarvi und weitere Explorationsarbeiten finanzieren. Das Unternehmen plant, das laufende Bohrprogramm fortzusetzen und will voraussichtlich bis in den Winter hinein bohren. Bei Mustarjärvi hatte der Explorer Anfang Mai die Erschließung tieferer Mineralisierungszonen und die Erweiterung einer Zone durch Bohrungen bekanntgegeben.

Das hohe Investoreninteresse an Firefox Gold ist zum einen auf die jüngsten Explorationserfolge, zum anderen auf das weiterhin günstige Umfeld zurückzuführen. Seit Anfang Mai gab es eine ganze Reihe von Finanzierungsrunden im Goldexplorationssektor - viele davon in der Größenordnung ab 50 Mio. CAD aufwärts.

Troilus Mining (ISIN: CA89688V1031, WKN: A41VGG) etwa stockte Anfang Mai eine Fremdfinanzierung auf bis zu 1,2 Mrd. USD auf. Das Unternehmen sieht „anhaltend starke Unterstützung der Kreditgeber“ für ein vollständig finanziertes Baupaket für das Kupfer-Gold-Projekt Troilus im nördlichen Zentrum von Québec. Im Bankenkonsortium vertreten: Societe Generale, KfW IPEX-Bank und Export Development Canada.

Explorer und Developer: Goldfinanzierungen stoßen auf reges Anlegerinteresse

Osisko Development meldete Anfang Juni den Abschluss einer nach Aufstockung auf 300 Mio. USD angewachsenen Finanzierung via Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2031 und 4,125 % Zinskupon. Die Mittel dienen zur Entwicklung des Goldprojekts Cariboo in British Columbia.

Galantas Gold schloss Ende Mai eine 100 Mio. CAD schwere Privatplatzierung ab. Das Kapital dient zur Finanzierung von Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf den Projekten Indiana und Anadacollo in Chile. Unter den Kapitalgebern waren strategische Investoren wie Eric Sprott, Ocean Partners und Melquart. Die Käufer erwarben neben Aktien auch Kaufoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,80 CAD (aktueller Kurs der Aktie: 0,48 CAD).