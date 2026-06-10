Fielmann Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 10.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Fielmann. Mit einer Performance von +5,89 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fielmann Aktie. Nach einem Plus von +0,97 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,05€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Fielmann ist führender Optiker im DACH-Raum, fokussiert auf Brillen, Kontaktlinsen, Hörakustik und Services (Sehtests, Beratung, Versicherung). Starke Filialpräsenz plus wachsender Online-Vertrieb. Wichtige Wettbewerber: Apollo, Mister Spex, regionale Optikerketten. USP: Kombination aus Preisführerschaft, breitem Sortiment, Kulanzgarantien und hoher Markenbekanntheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Fielmann Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,10 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fielmann Aktie damit um -3,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,87 % verloren.

Während Fielmann heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,69 %. Damit gehört Fielmann heute zu den auffälligeren Werten.

Fielmann Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,48 % 1 Monat -0,41 % 3 Monate -3,10 % 1 Jahr -23,25 %

Informationen zur Fielmann Aktie

Stand: 10.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung das bewährte Geschäftsmodell, das seinen Radius nun international …

So schlagen sich die Wettbewerber von Fielmann

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,16 %. EssilorLuxottica notiert im Minus, mit -0,99 %.

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Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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