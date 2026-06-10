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    Beta Systems: Lizenzgeschäft treibt Ergebnis kräftig an

    SMC-Research sieht die Beta Systems Software AG nach den Halbjahreszahlen für 2025/26 weiterhin klar auf Wachstumskurs. SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt insbesondere die starke Entwicklung des operativen Ergebnisses und die hohe Profitabilität hervor. Auch die bestätigte Jahresprognose stütze die positive Einschätzung, weswegen das Urteil „Buy“ bestätigt werde.

    Nach Darstellung von SMC-Research habe Beta Systems den Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 um 20,0 Prozent auf 49,6 Mio. Euro gesteigert und auf dieser Basis das operative Ergebnis sehr deutlich verbessert. Das EBITDA habe sich mit einem Anstieg um 127 Prozent auf 13,4 Mio. Euro mehr als verdoppelt, wodurch sich die EBITDA-Marge von 14,3 auf 27,1 Prozent erhöht habe. Das EBIT sei sogar von 3,0 auf 11,1 Mio. Euro gestiegen, womit die EBIT-Marge 22,4 Prozent erreicht habe. Nach Steuern und Minderheitsanteilen sei aus den fortgeführten Aktivitäten ein Halbjahresgewinn von 8,2 Mio. Euro erzielt worden.

    Hinter dem starken Wachstum stehe vor allem ein kräftiger Anstieg der Lizenzerlöse, die um 63 Prozent auf 17,5 Mio. Euro zugelegt haben. Maßgeblich dafür sei das höhere Volumen an zur Verlängerung anstehenden Bestandskundenverträgen in den Geschäftsbereichen DCI und IAM gewesen. Darüber hinaus habe sich auch das Geschäft mit der ANOW!-Suite nach Unternehmensangaben weiter positiv entwickelt. Ein Wermutstropfen sei die Entwicklung der Serviceerlöse, die trotz eines leichten Zuwachses hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Dafür mache Beta Systems insbesondere die angespannte Lage im Automobilsektor verantwortlich. Zudem hätten sich Verzögerungen im Neugeschäft mit den Softwareprodukten dämpfend auf die Serviceerlöse ausgewirkt.

    Trotz dieser Einschränkungen habe Beta Systems die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt. Das Unternehmen erwarte weiterhin einen Umsatz zwischen 90 und 100 Mio. Euro, ein EBITDA zwischen 17 und 23 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 12,5 und 18,5 Mio. Euro. Zugleich sei die Umsatzprognose in Richtung der unteren Hälfte des Zielkorridors konkretisiert worden.

    Auch SMC-Research sieht sich durch die Halbjahreszahlen in der eigenen Einschätzung bestätigt und hat die Schätzungen unverändert gelassen. Für das laufende Jahr erwarten die Analysten weiterhin einen Umsatz von 93,3 Mio. Euro, ein EBITDA von 19,5 Mio. Euro sowie ein EBIT von 14,0 Mio. Euro.

    Beta Systems bleibt nach Einschätzung von SMC-Research ein sehr gut positioniertes Softwareunternehmen mit einem stabilen Bestandskundengeschäft, hohen wiederkehrenden Wartungserlösen, attraktiven Wachstumsperspektiven im ANOW!-Geschäft sowie einer weiterhin sehr soliden Bilanz- und Liquiditätssituation.

    Auch wenn die Serviceerlöse konjunkturbedingt etwas hinter den Erwartungen zurückblieben, überwögen aus Sicht der Analysten klar die positiven Aspekte. Die hohe Profitabilität des Lizenz- und Wartungsgeschäfts, die starke Cashflow-Generierung sowie die guten Wachstumsperspektiven rechtfertigten nach Einschätzung von SMC-Research weiterhin eine deutlich höhere Bewertung der Aktie. Das Urteil lautet daher unverändert „Buy“, das Kursziel liegt bei 34,30 Euro.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.06.2026 um 9:30 Uhr)

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    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 10.06.2026 um 8:30 Uhr fertiggestellt und am 10.06.2026 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-10-SMC-Update-Beta-Systems_frei.pdf

     

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

     


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Adam Jakubowski
    Kursziel: 34,30 EUR





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    Verfasst von Researchguide
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