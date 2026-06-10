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    Wolftank-Adisa Holding: Q1 2026 mit 46% Umsatzplus und fast Vervierfachung des EBIT

    Starkes Wachstum, robuste Profitabilität und klare Zukunftsstrategie: Das Unternehmen legt im ersten Quartal 2026 beeindruckende Zahlen und ambitionierte Pläne vor.

    Wolftank-Adisa Holding: Q1 2026 mit 46% Umsatzplus und fast Vervierfachung des EBIT
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Umsatz Q1 2026 steigt um 46% auf EUR 37,6 Mio. (Q1 2025: EUR 25,7 Mio.)
    • EBITDA steigt um 70% auf EUR 3,5 Mio. (EBITDA‑Marge 9,3%); EBIT nahezu vervierfacht auf EUR 2,2 Mio. (EBIT‑Marge 5,9%)
    • Ergebnis vor Steuern EUR 1,8 Mio.; Ergebnis nach Steuern auf EUR 1,0 Mio. (Q1 2025: EUR 0,1 Mio.)
    • Auftragseingang EUR 26,8 Mio.; Auftragsbestand per 31.03.2026 EUR 124,5 Mio. (31.12.2025: EUR 175 Mio.) — Rückgang durch planmäßige Abarbeitung, aber weiterhin hohe Sichtbarkeit
    • Segmententwicklung: Umweltdienstleistungen Umsatz EUR 29,2 Mio., EBITDA EUR 2,5 Mio.; Wasserstoff & Erneuerbare Energien Umsatz EUR 8,4 Mio., EBITDA EUR 1,0 Mio. — Fokus auf margenstarke, qualitätsorientierte Aufträge
    • Strategie und Ausblick: Bestätigung der 2026‑Guidance (Umsatz ~EUR 135 Mio., EBITDA‑Marge 6–7%), Vorantreiben der GreenLead‑2030‑Initiative (Kooperation mit High Impact Technology, Batterie‑Recycling‑Pläne, patentierter Tankreinigungsroboter in Pilotphase)

    Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,68 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,4900EUR das entspricht einem Plus von +3,10 % seit der Veröffentlichung.


    Wolftank-Adisa Holding

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    ISIN:AT0000A25NJ6WKN:A2PBHR
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