ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research startet Fielmann mit 'Buy' - Ziel 63 Euro
- Deutsche Bank Research stuft Fielmann als Buy ein
- Kursziel 63 Euro durch Deutsche Bank Research
- Analyst Michael Kuhn lobt Fielmanns Kundenzufriedenheit
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung das bewährte Geschäftsmodell, das seinen Radius nun international erweitere. Er hob zudem die konstant hohe Kundenzufriedenheit positiv hervor./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,97 % und einem Kurs von 44,50 auf Tradegate (10. Juni 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +11,98 %/+50,06 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 63 Euro
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Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206
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Hallo,
Der Kurs spricht vor den Q1 Zahlen "Bände" viel schlechter geht es ja kaum , innerhalb von ca. 9T minus 10%.
Es ist keine Diamantformation.....................aktuell sehen wir, wenn auch geopolitisch verursacht, eine klassische bullflag