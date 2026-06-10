Deutsche Bank Research startet Fielmann mit 'Buy' - Ziel 63 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,97 % und einem Kurs von 44,50 auf Tradegate (10. Juni 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd..

Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +11,98 %/+50,06 % bedeutet.