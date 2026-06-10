naoo AG veröffentlicht ersten IFRS-Konzernabschluss – jetzt mehr erfahren
naoo legt mit dem ersten IFRS-Konzernabschluss den Grundstein für internationale Vergleichbarkeit – und zeigt 2025 operatives Wachstum, gestärkte Bilanz und klare Skalierungspläne.
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- Erster konsolidierter IFRS-Konzernabschluss veröffentlicht – Umstellung schafft Grundlage für international vergleichbare Finanzberichterstattung.
- Operativer Umsatz 2025: CHF 6.0 Mio.; ausgewiesenes positives Konzernergebnis: CHF 0.3 Mio., maßgeblich beeinflusst durch nicht zahlungswirksame Effekte aus der erstmaligen IFRS-Anwendung (u. a. Kaufpreisallokation).
- Eigenkapital per Stichtag: CHF 7.9 Mio. – Bilanzbasis deutlich gestärkt; dazu beigetragen hat die Umwandlung von Darlehen in Eigenkapital (Dezember 2025).
- Integration der Kingfluencers AG stärkt strategische Position; erste gemeinsame Initiativen umgesetzt und Influencer mit kumulierter Reichweite von über 3 Millionen Followern für die naoo‑Plattform aktiviert.
- Unternehmensfokus für 2026: kommerzielle Skalierung (Umsatzsteigerung, Ausbau der Merchant‑ und Creator‑Basis) sowie disziplinierte Weiterentwicklung von Kosten- und Organisationsstruktur.
- Weitere Infos/Kommunikation: Annual Report 2025 (IFRS) verfügbar auf www.naoo.com/investor-relations; öffentlicher Earnings Call am 23. Juni 2026, 15:00 CEST; naoo ist in Düsseldorf (Freiverkehr, Ticker: NAO) gelistet und beschäftigt 41 Mitarbeitende.
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