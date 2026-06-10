🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnaoo AktievorwärtsNachrichten zu naoo
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    naoo AG veröffentlicht ersten IFRS-Konzernabschluss – jetzt mehr erfahren

    naoo legt mit dem ersten IFRS-Konzernabschluss den Grundstein für internationale Vergleichbarkeit – und zeigt 2025 operatives Wachstum, gestärkte Bilanz und klare Skalierungspläne.

    naoo AG veröffentlicht ersten IFRS-Konzernabschluss – jetzt mehr erfahren
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • Erster konsolidierter IFRS-Konzernabschluss veröffentlicht – Umstellung schafft Grundlage für international vergleichbare Finanzberichterstattung.
    • Operativer Umsatz 2025: CHF 6.0 Mio.; ausgewiesenes positives Konzernergebnis: CHF 0.3 Mio., maßgeblich beeinflusst durch nicht zahlungswirksame Effekte aus der erstmaligen IFRS-Anwendung (u. a. Kaufpreisallokation).
    • Eigenkapital per Stichtag: CHF 7.9 Mio. – Bilanzbasis deutlich gestärkt; dazu beigetragen hat die Umwandlung von Darlehen in Eigenkapital (Dezember 2025).
    • Integration der Kingfluencers AG stärkt strategische Position; erste gemeinsame Initiativen umgesetzt und Influencer mit kumulierter Reichweite von über 3 Millionen Followern für die naoo‑Plattform aktiviert.
    • Unternehmensfokus für 2026: kommerzielle Skalierung (Umsatzsteigerung, Ausbau der Merchant‑ und Creator‑Basis) sowie disziplinierte Weiterentwicklung von Kosten- und Organisationsstruktur.
    • Weitere Infos/Kommunikation: Annual Report 2025 (IFRS) verfügbar auf www.naoo.com/investor-relations; öffentlicher Earnings Call am 23. Juni 2026, 15:00 CEST; naoo ist in Düsseldorf (Freiverkehr, Ticker: NAO) gelistet und beschäftigt 41 Mitarbeitende.







    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    naoo AG veröffentlicht ersten IFRS-Konzernabschluss – jetzt mehr erfahren naoo legt mit dem ersten IFRS-Konzernabschluss den Grundstein für internationale Vergleichbarkeit – und zeigt 2025 operatives Wachstum, gestärkte Bilanz und klare Skalierungspläne.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     