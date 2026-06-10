Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 10.06. - TecDAX schwach -0,71 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:29) bei 24.442,03 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Commerzbank +1,43 %, Daimler Truck Holding +1,30 %, Fresenius +1,28 %
Flop-Werte: SAP -3,15 %, Siemens Energy -1,57 %, Scout24 -1,06 %
Der MDAX steht bei 31.553,12 PKT und verliert bisher -0,49 %.
Top-Werte: AUTO1 Group +4,98 %, HENSOLDT +2,98 %, Schaeffler +2,75 %
Flop-Werte: IONOS Group -3,76 %, KRONES -3,71 %, AIXTRON -3,23 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:20) bei 3.994,65 PKT und fällt um -0,71 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,98 %, SMA Solar Technology +2,50 %, Deutsche Telekom +1,23 %
Flop-Werte: IONOS Group -3,76 %, AIXTRON -3,23 %, Nagarro -3,22 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.062,29 PKT und verliert bisher -0,35 %.
Top-Werte: SAFRAN +1,52 %, Deutsche Telekom +1,23 %, DANONE +1,22 %
Flop-Werte: SAP -3,15 %, Wolters Kluwer -3,00 %, EssilorLuxottica -1,73 %
Der ATX steht bei 6.006,28 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,07 %, Oesterreichische Post +0,94 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,87 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,76 %, Verbund Akt.(A) -2,04 %, OMV -1,75 %
Der SMI bewegt sich bei 13.424,10 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Nestle +1,12 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,72 %, Swisscom +0,46 %
Flop-Werte: UBS Group -2,15 %, Logitech International -1,74 %, Partners Group Holding -1,11 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.233,54 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: Thales +3,33 %, SAFRAN +1,52 %, DANONE +1,22 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -2,05 %, EssilorLuxottica -1,73 %, Capgemini -1,62 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.081,10 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,41 %, Swedbank Shs(A) +0,75 %, Sandvik +0,73 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,17 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,96 %, Nordea Bank Abp -0,86 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.955,00 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,80 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,60 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,92 %
Flop-Werte: Viohalco -2,19 %, Public Power -0,77 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,67 %
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