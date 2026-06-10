Extreme Bewegungen vor allem beim Nasdaq und KI-Aktien - gleichzeitig eskaliert der Iran-Konflikt wieder, nachdem Trump iranische Ziele bombardieren lässt und Teheran vor allem gegen US-Militärbasen zurück schlägt. Wo ist der von Trump immer wieder versprochene Deal, den die Märkte längst eingepreist haben? Mehr als erstaunlich ist, dass der Ölpreis nicht steigt trotz der erneuten Eskalation um den Iran. Die Schwankungen an der Wall Street sind extrem wie selten: der Nasdaq 100 stieg gestern zunächst deutlich an, und verlor dann mehr als 1500 Punkte bis zum gestrigen Tagestief. Die Nervosität dürfte mit den heutigen Daten zur US-Inflation und dann den nachbörslichen Zahlen von Oracle sehr hoch bleiben!

Hinweise aus Video:

1. Fugmann´s Trading Woche (Werbung)

https://ftw.finanzmarktwelt.de/?campaign_id=20250211FMWWSNV

2. Kevin Warsh: Riskiert neuer Fed-Chef ein Finanz-Beben?

Das Videom "Nasdaq-Turbulenzen - und Trump-Iran eskaliert wieder!" sehen Sie hier..