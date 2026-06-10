🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    1297 Aufrufe 1297 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Nasdaq-Turbulenzen - und Trump-Iran eskaliert wieder!

    Wo ist der von Trump immer wieder versprochene Deal, den die Märkte längst eingepreist haben? Mehr als erstaunlich ist, dass der Ölpreis nicht steigt trotz der erneuten Eskalation um den Iran

    Extreme Bewegungen vor allem beim Nasdaq und KI-Aktien - gleichzeitig eskaliert der Iran-Konflikt wieder, nachdem Trump iranische Ziele bombardieren lässt und Teheran vor allem gegen US-Militärbasen zurück schlägt. Wo ist der von Trump immer wieder versprochene Deal, den die Märkte längst eingepreist haben? Mehr als erstaunlich ist, dass der Ölpreis nicht steigt trotz der erneuten Eskalation um den Iran. Die Schwankungen an der Wall Street sind extrem wie selten: der Nasdaq 100 stieg gestern zunächst deutlich an, und verlor dann mehr als 1500 Punkte bis zum gestrigen Tagestief. Die Nervosität dürfte mit den heutigen Daten zur US-Inflation und dann den nachbörslichen Zahlen von Oracle sehr hoch bleiben!

    Hinweise aus Video:

    1. Fugmann´s Trading Woche (Werbung)
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?campaign_id=20250211FMWWSNV

    2. Kevin Warsh: Riskiert neuer Fed-Chef ein Finanz-Beben?

     

    Das Videom "Nasdaq-Turbulenzen - und Trump-Iran eskaliert wieder!" sehen Sie hier..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Nasdaq-Turbulenzen - und Trump-Iran eskaliert wieder! Extreme Bewegungen vor allem beim Nasdaq und KI-Aktien - gleichzeitig eskaliert der Iran-Konflikt wieder, nachdem Trump iranische Ziele bombardieren lässt und Teheran vor allem gegen US-Militärbasen zurück schlägt
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     