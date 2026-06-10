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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. GSK habe mit der Übernahme von Nuvalent die größte Transaktion seit vielen Jahren bekanntgegeben und sichere sich damit zwei relativ risikoarme und kurz vor der Markteinführung stehende Umsatzströme im Bereich Onkologie, schrieb Emmanuel Papadakis in dem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar. Die Briten zahlten dafür nur eine moderate Prämie. Allerdings sehe die Realität so aus, dass die hier fragliche Schlüsselstudie (Alkazar) erst in einigen Jahren Ergebnisse liefern werde./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 22,21EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 19
    Kursziel alt: 19
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A




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