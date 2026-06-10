Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von -1,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,18 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,53 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um -5,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Tesla -12,60 % verloren.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,83 % 1 Monat -5,91 % 3 Monate -0,53 % 1 Jahr +25,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 10.06.2026, 10:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um SpaceX-Tesla-Übernahmespekulationen, die Bewertung und den Kurs betreffen könnten. Der Teslakurs liegt ca. 3% im Minus; es wird nach Finanzkennzahlen zur Rechtfertigung gefragt. Technisch-fundamental wird FSD betont: Denmark-Zulassung, Rollout bald; Niederlande-Daten zeigen weniger Kollisionen. Nasdaq-100-Bezug wird ebenfalls diskutiert.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Bil. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,24 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,66 %. NIO verliert -2,51 %

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Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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