🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -1,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von -1,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,18 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    470,42€
    Basispreis
    6,98
    Ask
    × 6,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    336,33€
    Basispreis
    4,95
    Ask
    × 6,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,53 % hinnehmen.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um -5,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Tesla -12,60 % verloren.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,83 %
    1 Monat -5,91 %
    3 Monate -0,53 %
    1 Jahr +25,30 %
    Stand: 10.06.2026, 10:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um SpaceX-Tesla-Übernahmespekulationen, die Bewertung und den Kurs betreffen könnten. Der Teslakurs liegt ca. 3% im Minus; es wird nach Finanzkennzahlen zur Rechtfertigung gefragt. Technisch-fundamental wird FSD betont: Denmark-Zulassung, Rollout bald; Niederlande-Daten zeigen weniger Kollisionen. Nasdaq-100-Bezug wird ebenfalls diskutiert.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Bil. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,24 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,66 %. NIO verliert -2,51 %

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -1,62 %
    -5,83 %
    -5,91 %
    -0,53 %
    +25,30 %
    +49,09 %
    +107,25 %
    +69,44 %
    +32.182,71 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
    Tesla direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026 Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -1,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     