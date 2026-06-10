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    ROUNDUP

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    Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Operative Marge soll sich 2026/27 spürbar verbessern
    • Produktion nach China und Nordmazedonien verlagert
    • Onberg Joint Venture für Drohnenabwehr gegründet
    ROUNDUP - Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will wieder deutlich profitabler werden. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll sich die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende März) spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, aber auch die Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland. Wie bereits bekannt, war die operative Marge im vergangenen Geschäftsjahr von 7,1 auf 6,6 Prozent gesunken. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.

    Zum Start zog die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie um bis zu 4,6 Prozent an. Zuletzt notierte das Papier noch um rund 1,3 Prozent höher bei 1,374 Euro. Allerdings hat der Anteilsschein im bisherigen Jahresverlauf um fast ein Drittel an Wert verloren. Binnen zwölf Monaten liegt das Minus bei etwas über zehn Prozent.

    Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr nach Einschätzung des Managements um Konzernchef Jürgen Otto auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem dieser im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gestiegen war. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Mai vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden.

    Um die Kosten zu senken, verlagerte Heidelberger Druckmaschinen die Produktion der Speedmaster CX 104 vollständig nach China. Auch gründete das Unternehmen einen neuen Standort in Nordmazedonien, um künftig Kosten einzelner Produktgruppen zu reduzieren. Zudem läuft schon seit längerem ein Personalabbau in deutschen Standorten. Dies trage wesentlich zu niedrigeren Personalkosten sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei, hieß es weiter.

    Im vergangenen Geschäftsjahr hatten gleich mehrere Faktoren auf die Profitabilität gedrückt. Neben vorgezogenen Aufwendungen "insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung" bekam der Konzern eine nochmals deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Ende Februar begonnenen Iran-Kriegs zu spüren. Hinzugekommen war auch im vierten Quartal ein ungünstiger Produktmix sowie negative Währungseinflüsse.

    Heidelberger Druck hat in Zeiten der Digitalisierung in seinem Kerngeschäft mit Druckmaschinen bereits seit längerem zu kämpfen. Der Konzern hat sich daher ein Standbein mit Ladeboxen für Elektrofahrzeuge aufgebaut und rückt nun in den Rüstungsbereich vor.

    Im März hatte der Konzern dazu die Gründung eines Joint-Ventures mit dem US-amerikanisch-israelischen Verteidigungssystem-Hersteller Ondas Autonomous Systems verkündet. Das Gemeinschaftsunternehmen unter dem Namen Onberg entwickelt und betreibt autonome Systeme zur Drohnenabwehr.

    Noch in dieser Woche soll auf der Messe ILA in Berlin, eine Absichtserklärung hinsichtlich einer potenziellen Zusammenarbeit mit einem ukrainischen Unternehmen im Drohnenumfeld veröffentlicht werden, hieß es weiter./mne/err/jha/

    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 1,379 auf Tradegate (10. Juni 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -5,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 429,62 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -28,98 %/+42,05 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursverluste, falls angekündigte Neuigkeiten ausbleiben (Erwartung: bis zu -10%), aktuelle Notierung bei rund 1,39 €, Qube Research hat Bestände aufgestockt, bevorstehender Jahresfinanzbericht wird erwartet, starke Forderungen nach einem Aktienrückkauf (u. a. vorgeschlagene ~12 Mio. €), Hinweise auf Großaktionäre (Masterwork, Ferd. Rüesch ~16% gehalten) sowie Spekulationen zu Short‑Squeeze‑Risiken und möglicher Profite durch staatliche Investitionsmaßnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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    dpa-AFX
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