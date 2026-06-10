ROUNDUP
Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden
- Operative Marge soll sich 2026/27 spürbar verbessern
- Produktion nach China und Nordmazedonien verlagert
- Onberg Joint Venture für Drohnenabwehr gegründet
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will wieder deutlich profitabler werden. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll sich die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende März) spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, aber auch die Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland. Wie bereits bekannt, war die operative Marge im vergangenen Geschäftsjahr von 7,1 auf 6,6 Prozent gesunken. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.
Zum Start zog die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie um bis zu 4,6 Prozent an. Zuletzt notierte das Papier noch um rund 1,3 Prozent höher bei 1,374 Euro. Allerdings hat der Anteilsschein im bisherigen Jahresverlauf um fast ein Drittel an Wert verloren. Binnen zwölf Monaten liegt das Minus bei etwas über zehn Prozent.
Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr nach Einschätzung des Managements um Konzernchef Jürgen Otto auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem dieser im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gestiegen war. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Mai vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden.
Um die Kosten zu senken, verlagerte Heidelberger Druckmaschinen die Produktion der Speedmaster CX 104 vollständig nach China. Auch gründete das Unternehmen einen neuen Standort in Nordmazedonien, um künftig Kosten einzelner Produktgruppen zu reduzieren. Zudem läuft schon seit längerem ein Personalabbau in deutschen Standorten. Dies trage wesentlich zu niedrigeren Personalkosten sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei, hieß es weiter.
Im vergangenen Geschäftsjahr hatten gleich mehrere Faktoren auf die Profitabilität gedrückt. Neben vorgezogenen Aufwendungen "insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung" bekam der Konzern eine nochmals deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Ende Februar begonnenen Iran-Kriegs zu spüren. Hinzugekommen war auch im vierten Quartal ein ungünstiger Produktmix sowie negative Währungseinflüsse.
Heidelberger Druck hat in Zeiten der Digitalisierung in seinem Kerngeschäft mit Druckmaschinen bereits seit längerem zu kämpfen. Der Konzern hat sich daher ein Standbein mit Ladeboxen für Elektrofahrzeuge aufgebaut und rückt nun in den Rüstungsbereich vor.
Im März hatte der Konzern dazu die Gründung eines Joint-Ventures mit dem US-amerikanisch-israelischen Verteidigungssystem-Hersteller Ondas Autonomous Systems verkündet. Das Gemeinschaftsunternehmen unter dem Namen Onberg entwickelt und betreibt autonome Systeme zur Drohnenabwehr.
Noch in dieser Woche soll auf der Messe ILA in Berlin, eine Absichtserklärung hinsichtlich einer potenziellen Zusammenarbeit mit einem ukrainischen Unternehmen im Drohnenumfeld veröffentlicht werden, hieß es weiter./mne/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 1,379 auf Tradegate (10. Juni 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -5,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 429,62 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -28,98 %/+42,05 % bedeutet.
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Kurierdienst überbringt euch die Faktenkeule Version 5.0
Moin Moin meine lieben Hosen,
bevor wieder einer „Kapitalerhöhung!“ ruft, hier die Realität:
Der Nennwert der Heidelberger‑Aktie liegt bei 2,56 €.
Dazu kommen Masterwork (8,41 %) und Ferd. Rüesch (7,62 %) – zusammen also rund 16 %, die in felsenfesten Händen liegen.
Der offizielle Streubesitz laut Deutscher Börse liegt bei 84 %. Der echte Freefloat?
Aber eines weiß ich sicher:
Aber gut – bleibt ruhig bei euren Sparbüchern. Ich nehm die Heidelberger Hightechperlen zum Leerverkäufer-Sonderpreis, ihr die Geldscheine.
Viel Spaß beim Wertverlust.
Nur meine Meinung und keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren.
Es wird Zeit, die Leerverkaufsbanden Mal so richtig abzupackenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Die 290‑Millionen‑Mutprobe und die 12‑Millionen‑Feigheit
Es gibt Entscheidungen in der Unternehmensgeschichte, die man sich zweimal durchliest, weil man beim ersten Mal glaubt, es sei ein Tippfehler. Der Aktienrückkauf der Heidelberger Druckmaschinen AG zu 34 Euro gehört genau in diese Kategorie.
Damals – als Geld offenbar keine Rolle spielte – wurden 290 Millionen Euro aus der Kasse genommen, um eigene Aktien zu kaufen. Ein gigantischer Betrag, der heute wie ein Denkmal für Selbstüberschätzung und Realitätsverlust dasteht.
Und jetzt?
Jetzt steht der Kurs bei 1,40 Euro. Jetzt wäre ein Rückkauf rational, logisch, strategisch sinnvoll und finanziell ein No‑Brainer. Jetzt könnte man mit 12 Millionen mehr Wirkung erzielen als damals mit 290.
Doch plötzlich ist Mut Mangelware. Plötzlich ist Vorsicht das neue Leitmotiv. Plötzlich ist die Kasse heilig. Plötzlich ist jeder Euro ein Risiko.
Man fragt sich unweigerlich:
Wie kann ein Unternehmen, das einst 290 Millionen für Rückkäufe verbrannt hat, heute bei 12 Millionen ins Hemd machen?
Die Antwort ist bitter einfach:
Der Rückkauf zu 34 Euro war kein Zeichen von Stärke. Er war ein Zeichen von Selbstüberschätzung. Ein Rückkauf bei 1,40 Euro wäre ein Zeichen von Klarheit, Verantwortung und strategischem Denken. Doch genau das fehlt.
Stattdessen:
wird ausgesessen
wird gezögert
wird verwaltet
wird gehofft
wird geschwiegen
Ein Unternehmen, das damals blindlings Millionen ausgab, zittert heute vor einem Bruchteil dieser Summe. Das ist keine Strategie. Das ist keine Vorsicht. Das ist Feigheit in Reinform.
Und wer Entscheidungen dieser Größenordnung nicht mehr trifft, wer Chancen nicht erkennt, wer Risiken nicht bewertet, wer Verantwortung scheut –
der sollte sich ernsthaft fragen, ob er noch führt oder nur noch verwaltet.