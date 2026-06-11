🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Im Fokus: KI

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Profiteure

    Das Auf und Ab an den Börsen wird derzeit weniger vom Iran-Krieg als dem Megathema KI bestimmt

    Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt der dominierende Megatrend und das aus gutem Grund. Denn die sogenannten Hyperscaler Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Oracle planen für das laufende Jahr Investitionen in die KI-Infrastruktur von insgesamt rund 690 bis 750 Mrd. US-Dollar. 

    Verglichen mit dem Vorjahr ist dies eine Verdoppelung. Der Chip-Gigant NVIDIA hat bereits im Oktober 2025 erstmals die Marke von 5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung geknackt. Das ambitionierte Stargate-Projekt von OpenAI, Oracle und SoftBank über 500 Mrd. US-Dollar treibt den Ausbau der KI-Infrastruktur massiv voran.

    Die Profiteure des Megatrends

    Der Markt für KI-Anwendungen wächst stark. KI wird zunehmend in Software, Industrie, Medizin, Finanzen, Logistik und vielen anderen Bereichen eingesetzt. Unternehmen nutzen KI, um Prozesse zu automatisieren, Kosten zu senken und neue Produkte zu entwickeln. Firmen, die die entsprechenden Technologien dafür bereitstellen, profitieren von diesem langfristigen Wachstumstrend.

    Einige KI-Profiteure stellen wir Ihnen heute vor.

    Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn






    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Im Fokus: KI KI-Profiteure Das Auf und Ab an den Börsen wird derzeit weniger vom Iran-Krieg als dem Megathema KI bestimmt. Auch wenn die Sorgen um die Blase zunehmen, dürfte der Trend noch nicht vorbei sein.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     