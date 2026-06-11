Im Fokus: KI
KI-Profiteure
Das Auf und Ab an den Börsen wird derzeit weniger vom Iran-Krieg als dem Megathema KI bestimmt
Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt der dominierende Megatrend und das aus gutem Grund. Denn die sogenannten Hyperscaler Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Oracle planen für das laufende Jahr Investitionen in die KI-Infrastruktur von insgesamt rund 690 bis 750 Mrd. US-Dollar.
Verglichen mit dem Vorjahr ist dies eine Verdoppelung. Der Chip-Gigant NVIDIA hat bereits im Oktober 2025 erstmals die Marke von 5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung geknackt. Das ambitionierte Stargate-Projekt von OpenAI, Oracle und SoftBank über 500 Mrd. US-Dollar treibt den Ausbau der KI-Infrastruktur massiv voran.
Die Profiteure des Megatrends
Der Markt für KI-Anwendungen wächst stark. KI wird zunehmend in Software, Industrie, Medizin, Finanzen, Logistik und vielen anderen Bereichen eingesetzt. Unternehmen nutzen KI, um Prozesse zu automatisieren, Kosten zu senken und neue Produkte zu entwickeln. Firmen, die die entsprechenden Technologien dafür bereitstellen, profitieren von diesem langfristigen Wachstumstrend.
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Einige KI-Profiteure stellen wir Ihnen heute vor.
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