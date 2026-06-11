KI-Profiteure

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt der dominierende Megatrend und das aus gutem Grund. Denn die sogenannten Hyperscaler Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Oracle planen für das laufende Jahr Investitionen in die KI-Infrastruktur von insgesamt rund 690 bis 750 Mrd. US-Dollar.

Verglichen mit dem Vorjahr ist dies eine Verdoppelung. Der Chip-Gigant NVIDIA hat bereits im Oktober 2025 erstmals die Marke von 5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung geknackt. Das ambitionierte Stargate-Projekt von OpenAI, Oracle und SoftBank über 500 Mrd. US-Dollar treibt den Ausbau der KI-Infrastruktur massiv voran.