SAP Aktie weiter abwärts - -3,90 % - 10.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,90 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 149,26€, mit einem Minus von -3,90 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SAP abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -10,59 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -9,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -26,17 % erlebt.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,28 % 1 Monat +5,22 % 3 Monate -10,59 % 1 Jahr -42,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 10.06.2026, 10:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der SAP-Aktie: Bodenbildung, 9:00-Uhr-Sprünge, offenes Call-Interest und technische Impulse. Befürworter sehen Fundamentaldaten, Cloud-Migration und KI-Anwendungen (Agentic AI) als Treiber, plus Nvidia-Partnerschaft. Kritiker warnen vor Übertreibungen und Governance-Fragen beim CEO-Gehalt. Einige sehen SAP defensiv unterbewertet gegenüber US-Techwerten.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,69 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,83 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,96 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,94 %. ServiceNow verliert -2,65 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,47 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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