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    Alphabet (ex Google)

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    Investment in den Giganten

    Google ist in unzähligen Bereichen der digitalen Wirtschaft ein beherrschender Player.

    Alphabet wird vor allem als Werbeunternehmen wahrgenommen und tatsächlich erzielt der Konzern den Großteil seines Umsatzes weiterhin über die Suchmaschine Google. Allerdings hat sich Alphabet in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit wichtigsten Akteure im Bereich KI entwickelt.

    Die KI-Offensive des Konzerns dürfte in den kommenden Jahren zum entscheidenden Hebel für Umsatz, Gewinn und letztlich die Börsenbewertung werden. Denn anders als viele KI-Start-ups kontrolliert Alphabet die komplette Wertschöpfungskette durch eigene KI-Modelle der Gemini-Familie, eigene Rechenzentren und eigene KI-Chips. 

    Full-Stack-Ansatz

    Zudem verfügt der Konzern über eine riesige Nutzerbasis mit Google Search, Android, YouTube und Gmail und hat für Unternehmenskunden eine starke Cloud-Plattform im Angebot. Dieser sogenannte „Full-Stack-Ansatz“ ermöglicht es Alphabet, neue KI-Anwendungen schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen als viele Wettbewerber. 

    Alphabet-CEO Sundar Pichai bezeichnet KI inzwischen als zentrale Technologie für nahezu alle Geschäftsbereiche des Konzerns. In diesem Jahr dürften sich einige der KI-Initiativen erstmals spürbar auf die Ertragslage auswirken. So ermöglichen die hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs), KI-Infrastruktur zu vergleichsweise geringen Anfangsinvestitionen zu nutzen.

    100 Mrd. in der Kasse

    Zudem sollen im laufenden Jahr Gemini 2.0 und nachfolgende Versionen vollständig in die Google-Suche sowie in die Workspace-Produkte integriert sein. Dies dürfte insbesondere das Wachstum abonnementbasierter Produktivitätslösungen unterstützen. 

    Genug Geld ist vorhanden. Alphabet verfügt über eine der stärksten Bilanzen im Technologie-Sektor. Rund 100 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln und marktfähigen Wertpapieren stehen lediglich etwa 20 Mrd. US-Dollar an Verbindlichkeiten gegenüber. Dadurch kann der Konzern milliardenschwere jährliche Investitionen stemmen, ohne dabei auf Fremdkapital zurückzugreifen.

    Rücksetzer als Kaufgelegenheit

    Der Aufwärtstrend der Aktie hat seit den Sommermonaten 2025 an Dynamik gewonnen. Der aktuelle Kursrücksetzer bietet mittel- und langfristig orientieren Anlegern eine gute Gelegenheit, sich innerhalb des Aufwärtstrends zu positionieren. Kaufen!

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 384 EUR; StopLoss: unter 242 EUR

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    Alphabet (ex Google) Investment in den Giganten Google ist in unzähligen Bereichen der digitalen Wirtschaft ein beherrschender Player. Dieser Full-Stack-Ansatz erleichtert es dem Konzern, seine KI-Lösungen zu kommerzialisieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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