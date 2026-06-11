Investment in den Giganten

Die KI-Offensive des Konzerns dürfte in den kommenden Jahren zum entscheidenden Hebel für Umsatz, Gewinn und letztlich die Börsenbewertung werden. Denn anders als viele KI-Start-ups kontrolliert Alphabet die komplette Wertschöpfungskette durch eigene KI-Modelle der Gemini-Familie, eigene Rechenzentren und eigene KI-Chips.

Alphabet wird vor allem als Werbeunternehmen wahrgenommen und tatsächlich erzielt der Konzern den Großteil seines Umsatzes weiterhin über die Suchmaschine Google. Allerdings hat sich Alphabet in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit wichtigsten Akteure im Bereich KI entwickelt.

Full-Stack-Ansatz

Zudem verfügt der Konzern über eine riesige Nutzerbasis mit Google Search, Android, YouTube und Gmail und hat für Unternehmenskunden eine starke Cloud-Plattform im Angebot. Dieser sogenannte „Full-Stack-Ansatz“ ermöglicht es Alphabet, neue KI-Anwendungen schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen als viele Wettbewerber.

Alphabet-CEO Sundar Pichai bezeichnet KI inzwischen als zentrale Technologie für nahezu alle Geschäftsbereiche des Konzerns. In diesem Jahr dürften sich einige der KI-Initiativen erstmals spürbar auf die Ertragslage auswirken. So ermöglichen die hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs), KI-Infrastruktur zu vergleichsweise geringen Anfangsinvestitionen zu nutzen.

100 Mrd. in der Kasse

Zudem sollen im laufenden Jahr Gemini 2.0 und nachfolgende Versionen vollständig in die Google-Suche sowie in die Workspace-Produkte integriert sein. Dies dürfte insbesondere das Wachstum abonnementbasierter Produktivitätslösungen unterstützen.

Genug Geld ist vorhanden. Alphabet verfügt über eine der stärksten Bilanzen im Technologie-Sektor. Rund 100 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln und marktfähigen Wertpapieren stehen lediglich etwa 20 Mrd. US-Dollar an Verbindlichkeiten gegenüber. Dadurch kann der Konzern milliardenschwere jährliche Investitionen stemmen, ohne dabei auf Fremdkapital zurückzugreifen.

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