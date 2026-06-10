AUTO1 Group Aktie auf Höhenflug - 10.06.2026

Die AUTO1 Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,35 % auf 23,020€ zulegen. Das sind +0,960 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUTO1 Group Aktie. Nach einem Plus von +2,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,020€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AUTO1 Group einen Gewinn von +39,48 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,04 %. Im Jahr 2026 gab es für AUTO1 Group bisher ein Minus von -19,65 %.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,22 % 1 Monat +24,04 % 3 Monate +39,48 % 1 Jahr -10,68 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 10.06.2026, 10:18 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,09 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die jüngste Quartalsbilanz des Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 Group war überzeugend. Das Wachstum ist seit Jahren konstant, die Analysten sind mehrheitlich bullisch. Aber reicht das aus, um die jetzt erreichte charttechnische Schlüsselzone zu überwinden?

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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