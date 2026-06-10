Schwedens Lkw-Hoffnung startet an der Nasdaq – Anleger zittern mit

Einride entwickelt elektrische, selbstfahrende Nutzfahrzeuge und Softwareplattformen und bedient Kunden in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Das Unternehmen sammelte Anfang des Jahres 113 Millionen US-Dollar ein, unter anderem von EQT Ventures mit Sitz in Stockholm, um seine Technologie und globale Expansion zu unterstützen, einschließlich weiterer autonomer Einsätze und zusätzlicher kommerzieller Anwendungen seiner Frachtplattform.

Das schwedische Unternehmen für autonome Lkw, Einride, gibt am heutigen Mittwoch sein Börsendebüt an der Nasdaq geben, nachdem es eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft abgeschlossen hat. Der Wert des Unternehmens vor der Kapitalerhöhung beträgt 1,35 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre haben letzte Woche der Fusion mit der US-amerikanischen Zweckgesellschaft Legato Merger Corp. III zugestimmt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Einride geht nicht über einen klassischen IPO, sondern über einen De-SPAC an die Nasdaq. Die Transaktion bewertet Einride mit rund 1,35 Milliarden US-Dollar vor Kapitalzufluss. Zusätzlich hat Einride eine überzeichnete PIPE-Finanzierung über 113 Millionen US-Dollar eingesammelt, unter anderem mit Beteiligung von EQT Ventures. Frühere Unterlagen nannten bis zu 333 Millionen US-Dollar Bruttoerlös, bestehend aus PIPE und bis zu 220 Millionen US-Dollar aus Legatos Trust — allerdings vor möglichen Rückgaben von SPAC-Anteilen und Transaktionskosten.

Einride verkauft nicht nur autonome Lkw, sondern ein Paket aus elektrischen Schwerlastflotten, Ladeinfrastruktur, KI-gestützter Routen- und Flottenplanung sowie autonomer Fahrtechnologie. Das Unternehmen nennt diesen Ansatz Freight-Capacity-as-a-Service. Zusätzlich will Einride seine autonome Fahrsoftware Einride Driver und die Flottenmanagement-Software Saga AI perspektivisch auch an Drittanbieter und OEMs lizenzieren.

Einride spricht von mehr als 30 Unternehmenskunden in 7 Ländern. Zudem nennt das Unternehmen rund 92 Millionen US-Dollar erwarteten jährlichen wiederkehrenden Umsatz aus unterzeichneten Verträgen sowie mehr als 800 Millionen US-Dollar potenziellen langfristigen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) aus gemeinsamen Geschäftsplänen mit Großkunden.

Für 2025 meldete Einride einen Umsatz von 457,8 Millionen schwedischen Kronen (48,34 Millionen US-Dollar), nach 388,4 Millionen schwedischen Kronen (41,01 Millionen US-Dollar) im Jahr 2024. Das zeigt Wachstum, aber gemessen an der Bewertung ist Einride weiter ein Unternehmen in der frühen Skalierungsphase — mit hohem Kapitalbedarf für Technologie, Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und internationale Expansion.

Einride verbindet gleich 3 große Trends: Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs, autonome Logistik und KI-gestützte Flottenoptimierung. Anders als manche reine Zukunftswetten kann das Unternehmen bereits reale Kunden, laufende Einsätze und wiederkehrende Vertragsvolumina vorweisen.

Allerdings bleibt Autonomes Fahren im Schwerlastverkehr regulatorisch, technisch und kapitalintensiv. Reuters verweist darauf, dass mehrere EV- und Trucking-Startups aus der SPAC-Ära — darunter Nikola, Lordstown Motors und Proterra — später in massive Schwierigkeiten geraten oder insolvent wurden. So ging der E- und Wasserstoff-Lkw-Hersteller Nikola 2020 an die Börse, wurde zeitweise extrem hoch bewertet und meldete im Februar 2025 Chapter-11-Insolvenz an. Genau dieses SPAC-Erbe dürfte Anleger bei Einride vorsichtig machen.

Einride ist kein klassischer E-Lkw-Hersteller, sondern eine Wette auf die Automatisierung der gesamten Frachtlogistik. Der Börsengang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt nach den Enttäuschungen vieler SPAC-Vehikel skeptischer geworden ist.

Genau darin liegt die Spannung: Einride bringt namhafte Kunden, reale Einsätze und KI-Software mit — muss aber erst beweisen, dass daraus ein profitables, skalierbares Geschäftsmodell wird. Reuters verweist auf schwache Nachfrage, hohen Cash-Burn, Finanzierungsprobleme und einen Kursverlust von mehr als 99 Prozent seit dem Börsengang.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!