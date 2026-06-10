Arm Holdings Aktie weiter auf Talfahrt - 10.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Sie fällt um -4,97 % auf 267,75€. Der Kursrückgang der Arm Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,97 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Arm Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +168,55 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,00 %. Im Jahr 2026 gab es für Arm Holdings bisher ein Plus von +190,06 %.

Während Arm Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,87 %. Damit gehört Arm Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,44 % 1 Monat +50,00 % 3 Monate +168,55 % 1 Jahr +123,46 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 10.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 286,78 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.