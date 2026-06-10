🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShopify AktievorwärtsNachrichten zu Shopify

    Chartanalyse

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shopify-Aktie: Korrektur im Aufwärtstrend – Kurs weit unter 3-Jahres-Hoch

    Shopify hat in den vergangenen drei Jahren einen bemerkenswerten Wandel vollzogen: vom zähen Seitwärtstrend zur dynamischen Rallye – gefolgt von einer scharfen Korrektur. Nun ringt die Aktie in der Mittelfeldzone ihrer Spanne um die nächste Trendentscheidung.

    Chartanalyse - Shopify-Aktie: Korrektur im Aufwärtstrend – Kurs weit unter 3-Jahres-Hoch
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Drei-Jahres-Bild: Vom Seitwärtstrend zur dynamischen Aufwärtsbewegung

    Auf Sicht der letzten drei Jahre zeigt die Shopify-Aktie einen klaren Übergang von einer breiten Seitwärtsphase in einen ausgeprägten Aufwärtstrend. Ausgehend von Kursen um 60 Euro im Sommer 2023 fiel die Aktie zunächst bis auf ein markantes Zwischentief bei 47,71 Euro am 5. August 2024. Dieser Bereich markiert im betrachteten Zeitraum das 3-Jahres-Tief. Anschließend setzte eine deutliche Trendwende ein: Ab Herbst 2024 beschleunigte sich der Aufwärtstrend, der die Aktie bis zum aktuellen 3-Jahres-Hoch bei 153,78 Euro am 29. Oktober 2025 führte. Nach dieser Rallye kam es zu einer Konsolidierung auf höherem Niveau, bevor der Kurs im Jahr 2026 wieder in eine volatilere Phase mit Rücksetzern und Erholungen überging. Insgesamt bleibt die langfristige Entwicklung trotz der jüngsten Schwankungen klar positiv, da die Notierungen deutlich über den Ausgangsniveaus von 2023 liegen.

    Aktuelle Lage: Deutliche Distanz zum Hoch, aber klar über dem Tief

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 95,68 Euro am 9. Juni 2026. Damit notiert die Shopify-Aktie deutlich unter dem 3-Jahres-Hoch von 153,78 Euro, das Ende Oktober 2025 erreicht wurde. Vom Hoch aus betrachtet entspricht das einem Rückgang von rund 38 Prozent. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum 3-Jahres-Tief bei 47,71 Euro komfortabel: Gegenüber diesem Tief hat sich der Kurs in der Spitze mehr als verdoppelt und liegt aktuell immer noch gut doppelt so hoch. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit in einer mittleren Zone der 3-Jahres-Spanne – weit entfernt von Panikniveaus, aber auch klar unter den euphorischen Spitzenkursen der Rallye 2025.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Shopify Inc.!
    Long
    97,46€
    Basispreis
    1,17
    Ask
    × 7,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    125,09€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 7,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Korrektur im intakten übergeordneten Aufwärtstrend

    Auf Basis der vorliegenden Kursreihe lässt sich die 200-Tage-Linie aktuell im Bereich um grob 110 Euro verorten. Nach der starken Aufwärtsbewegung bis Ende 2025 und den hohen Notierungen zu Beginn des Jahres 2026 verläuft der gleitende Durchschnitt noch deutlich über dem jüngsten Kursniveau. Mit einem Schlusskurs von 95,68 Euro notiert die Aktie damit rund 13 bis 15 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Technisch signalisiert dieser Abstand eine laufende Korrektur innerhalb eines übergeordnet weiterhin aufwärtsgerichteten Trends: Die mittelfristige Trendlinie steigt zwar noch, der Markt arbeitet aber die Übertreibung der vorangegangenen Rallye ab. Erst ein nachhaltiger Rücklauf über die Zone um die 200-Tage-Linie würde ein frisches mittelfristiges Kaufsignal liefern.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite sticht zunächst der Bereich um 90 bis 92 Euro als kurzfristige Unterstützung hervor. Hier drehte die Aktie im Mai und Juni 2026 mehrfach nach oben, etwa am 21. und 26. Mai sowie am 5. Juni. Fällt diese Zone, rückt der Bereich um 80 bis 85 Euro in den Fokus, wo im Frühjahr 2025 und erneut im Mai 2026 wichtige Zwischentiefs ausgebildet wurden. Darunter wäre erst wieder der breite Unterstützungsbereich um 60 bis 70 Euro relevant, der aus der Konsolidierungsphase 2024 stammt und die untere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrends markiert. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich um 105 bis 110 Euro auf Widerstand, wo zuletzt mehrere Erholungsversuche scheiterten und zugleich die 200-Tage-Linie verläuft. Darüber wartet eine stärkere Barriere im Bereich 120 bis 130 Euro, die aus den Hochs des Sommers 2025 resultiert. Erst ein Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung des 3-Jahres-Hochs bei 153,78 Euro wieder freimachen.

    Shopify

    -0,66 %
    -6,75 %
    +1,12 %
    -17,60 %
    -0,80 %
    +65,37 %
    -6,12 %
    +3.651,64 %
    +3.608,54 %
    ISIN:CA82509L1076WKN:A14TJPIndikator:SMA 200 Tage
    Shopify direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 99,80$, was einem Rückgang von -8,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Shopify-Aktie: Korrektur im Aufwärtstrend – Kurs weit unter 3-Jahres-Hoch Shopify hat in den vergangenen drei Jahren einen bemerkenswerten Wandel vollzogen: vom zähen Seitwärtstrend zur dynamischen Rallye – gefolgt von einer scharfen Korrektur. Nun ringt die Aktie in der Mittelfeldzone ihrer Spanne um die nächste Trendentscheidung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     