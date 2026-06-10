Shopify-Aktie: Korrektur im Aufwärtstrend – Kurs weit unter 3-Jahres-Hoch

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 95,68 Euro am 9. Juni 2026. Damit notiert die Shopify-Aktie deutlich unter dem 3-Jahres-Hoch von 153,78 Euro, das Ende Oktober 2025 erreicht wurde. Vom Hoch aus betrachtet entspricht das einem Rückgang von rund 38 Prozent. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum 3-Jahres-Tief bei 47,71 Euro komfortabel: Gegenüber diesem Tief hat sich der Kurs in der Spitze mehr als verdoppelt und liegt aktuell immer noch gut doppelt so hoch. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit in einer mittleren Zone der 3-Jahres-Spanne – weit entfernt von Panikniveaus, aber auch klar unter den euphorischen Spitzenkursen der Rallye 2025.

Auf Sicht der letzten drei Jahre zeigt die Shopify-Aktie einen klaren Übergang von einer breiten Seitwärtsphase in einen ausgeprägten Aufwärtstrend. Ausgehend von Kursen um 60 Euro im Sommer 2023 fiel die Aktie zunächst bis auf ein markantes Zwischentief bei 47,71 Euro am 5. August 2024. Dieser Bereich markiert im betrachteten Zeitraum das 3-Jahres-Tief. Anschließend setzte eine deutliche Trendwende ein: Ab Herbst 2024 beschleunigte sich der Aufwärtstrend, der die Aktie bis zum aktuellen 3-Jahres-Hoch bei 153,78 Euro am 29. Oktober 2025 führte. Nach dieser Rallye kam es zu einer Konsolidierung auf höherem Niveau, bevor der Kurs im Jahr 2026 wieder in eine volatilere Phase mit Rücksetzern und Erholungen überging. Insgesamt bleibt die langfristige Entwicklung trotz der jüngsten Schwankungen klar positiv, da die Notierungen deutlich über den Ausgangsniveaus von 2023 liegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie: Korrektur im intakten übergeordneten Aufwärtstrend

Auf Basis der vorliegenden Kursreihe lässt sich die 200-Tage-Linie aktuell im Bereich um grob 110 Euro verorten. Nach der starken Aufwärtsbewegung bis Ende 2025 und den hohen Notierungen zu Beginn des Jahres 2026 verläuft der gleitende Durchschnitt noch deutlich über dem jüngsten Kursniveau. Mit einem Schlusskurs von 95,68 Euro notiert die Aktie damit rund 13 bis 15 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Technisch signalisiert dieser Abstand eine laufende Korrektur innerhalb eines übergeordnet weiterhin aufwärtsgerichteten Trends: Die mittelfristige Trendlinie steigt zwar noch, der Markt arbeitet aber die Übertreibung der vorangegangenen Rallye ab. Erst ein nachhaltiger Rücklauf über die Zone um die 200-Tage-Linie würde ein frisches mittelfristiges Kaufsignal liefern.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite sticht zunächst der Bereich um 90 bis 92 Euro als kurzfristige Unterstützung hervor. Hier drehte die Aktie im Mai und Juni 2026 mehrfach nach oben, etwa am 21. und 26. Mai sowie am 5. Juni. Fällt diese Zone, rückt der Bereich um 80 bis 85 Euro in den Fokus, wo im Frühjahr 2025 und erneut im Mai 2026 wichtige Zwischentiefs ausgebildet wurden. Darunter wäre erst wieder der breite Unterstützungsbereich um 60 bis 70 Euro relevant, der aus der Konsolidierungsphase 2024 stammt und die untere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrends markiert. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich um 105 bis 110 Euro auf Widerstand, wo zuletzt mehrere Erholungsversuche scheiterten und zugleich die 200-Tage-Linie verläuft. Darüber wartet eine stärkere Barriere im Bereich 120 bis 130 Euro, die aus den Hochs des Sommers 2025 resultiert. Erst ein Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung des 3-Jahres-Hochs bei 153,78 Euro wieder freimachen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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