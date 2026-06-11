FuelCell Energy: Analyst sieht Mega-Kurspotenzial

Canaccord Genuity ist optimistisch, da nicht die schwachen Quartalsumsätze, sondern die mögliche Rolle von FuelCell im KI-Boom im Mittelpunkt seiner Analyse stehen. Rechenzentren benötigen enorme Mengen verlässlicher Energie. Laut dem Analysten positioniert sich FuelCell weiter offensiv für genau diese Nachfrage.

Die Zahlen enttäuschten und die Aktie fiel am Montag um mehr als zehn Prozent. Doch ausgerechnet jetzt geht Canaccord Genuity bei FuelCell Energy in die Offensive: Analyst George Gianarikas stuft die Aktie des Cleantech-Unternehmens von Hold auf Buy hoch und erhöht das Kursziel auf 30 US-Dollar. Vom Dienstagsschlusskurs aus entspricht das einem Potenzial von mehr als 71 Prozent.

Besonders spannend ist, dass das Unternehmen seine jährliche Produktionskapazität im Werk Torrington, Connecticut, auf 500 Megawatt ausbauen will. Zuvor lag das Ziel bei 350 Megawatt. Die Marke von 100 Megawatt hatte das Unternehmen bereits als Schwelle genannt, die für bereinigte EBITDA-Profitabilität nötig sei.

Gianarikas räumt ein, dass der genaue Zeitpunkt eines transformativen Rechenzentrums-Deals unklar bleibt. Das Management erwartet jedoch eine Entwicklung bis zum Ende des Geschäftsjahres. Für den Analysten reichen die Hinweise inzwischen aus. Eine wegweisende Bekanntmachung sei in Reichweite. Sein Fazit: "Right place. Right product. Right time."

Die Aktie bleibt damit ein Hochrisikogeschäft. Nach einer Verdreifachung bis Anfang Mai ist sie um mehr als 40 Prozent vom Jahreshoch zurückgefallen.

Mit dieser Einschätzung steht Canaccord Genuity jedoch relativ allein da. Von insgesamt sieben Analysten raten laut MarketWatch vier zum Halten und zwei zum Verkauf. Einer rät zum Kauf. Das mittlere Kursziel liegt bei lediglich 16,20 US-Dollar.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die FuelCell Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,32 % und einem Kurs von 16,21USD auf Nasdaq (11. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar