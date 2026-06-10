BREMEN, Deutschland, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Europäische Fußballfans bereiten sich auf den schlaflosesten Monat der Sportgeschichte vor. Der veröffentlichte Spielplan zeigt, dass das auf 104 Spiele erweiterte Turnier Millionen Fans zu einer strapaziösen „Nachtschicht" zwingen wird, da mehr als zwei Drittel der Spiele spät in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden beginnen.

Als Reaktion darauf tritt Jacobs nun als „Official Sponsor of Staying Awake" auf und startet eine eigene Kampagne, um die wahren Helden des Turniers zu unterstützen: die übermüdeten Fans, die mitten in der Nacht die Leidenschaft am Leben erhalten.

Betrachtet man den europäischen Sendeplan und definiert einen „späten Spielbeginn" als jeden Anpfiff zwischen 22:00 Uhr und 7:00 Uhr Ortszeit, wird die bittere Realität für das europäische Fernsehpublikum deutlich:

Mitteleuropa (Deutschland, Frankreich, Niederlande): Fans müssen 71 Spiele zu später Stunde durchstehen, was einem enormen Anteil von 68,3 % des gesamten Turniers entspricht.

Vereinigtes Königreich: Auch die britischen Zuschauer bleiben davon nicht verschont, denn 60 Spiele (57,7 %) fallen in das späte Zeitfenster.

Osteuropa: Diese Fans haben es mit dem strapaziösesten Spielplan zu tun: 90 von 104 Spielen (86,5 %) beginnen nach 22:00 Uhr Ortszeit.

Schlaflose Nächte für Europas größte Duelle

Aufgrund der Zeitunterschiede werden hochkarätige Spiele und Lokalderbys zu Ritualen um Mitternacht oder nach Mitternacht. So werden beispielsweise einige mit Spannung erwartete Gruppenspiele im Vereinigten Königreich um 23:00 Uhr, in Mitteleuropa um Mitternacht (00:00 Uhr) und in Osteuropa um 01:00 Uhr angepfiffen.