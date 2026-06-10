🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    JACOBS WIRD ZUM „OFFICIAL SPONSOR OF STAYING AWAKE", DA DER SPIELPLAN ZEIGT, DASS DIE SPIELZEITEN IM SOMMER EUROPÄISCHE FUSSBALLFANS AN IHRE GRENZEN BRINGEN

    • Den veröffentlichten Anstoßzeiten zufolge stehen Fans in Mitteleuropa 71 Spiele zu später Stunde bevor (68,3 % des Turniers).
    • Fans im Vereinigten Königreich müssen sich auf 60 Spiele zu später Stunde einstellen (57,7 %), während Fans in Osteuropa mit 90 von 104 Spielen, die nach 22:00 Uhr angepfiffen werden, am stärksten betroffen sind.
    • Da entscheidende Spiele wie England gegen Kroatien und Schottland gegen Brasilien sowie wichtige K.-o.-Runden teilweise erst um Mitternacht oder um 1:00 Uhr MEZ beginnen, liefert Kaffee den Fans Energie für die ultimative „Nachtschicht".

    BREMEN, Deutschland, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Europäische Fußballfans bereiten sich auf den schlaflosesten Monat der Sportgeschichte vor. Der veröffentlichte Spielplan zeigt, dass das auf 104 Spiele erweiterte Turnier Millionen Fans zu einer strapaziösen „Nachtschicht" zwingen wird, da mehr als zwei Drittel der Spiele spät in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden beginnen.

    Ahead of the football summer, JACOBS steps up as ‘Official Sponsor of Staying Awake’.

    Als Reaktion darauf tritt Jacobs nun als „Official Sponsor of Staying Awake" auf und startet eine eigene Kampagne, um die wahren Helden des Turniers zu unterstützen: die übermüdeten Fans, die mitten in der Nacht die Leidenschaft am Leben erhalten.

    Betrachtet man den europäischen Sendeplan und definiert einen „späten Spielbeginn" als jeden Anpfiff zwischen 22:00 Uhr und 7:00 Uhr Ortszeit, wird die bittere Realität für das europäische Fernsehpublikum deutlich:

    • Mitteleuropa (Deutschland, Frankreich, Niederlande): Fans müssen 71 Spiele zu später Stunde durchstehen, was einem enormen Anteil von 68,3 % des gesamten Turniers entspricht.
    • Vereinigtes Königreich: Auch die britischen Zuschauer bleiben davon nicht verschont, denn 60 Spiele (57,7 %) fallen in das späte Zeitfenster.
    • Osteuropa: Diese Fans haben es mit dem strapaziösesten Spielplan zu tun: 90 von 104 Spielen (86,5 %) beginnen nach 22:00 Uhr Ortszeit.

    Schlaflose Nächte für Europas größte Duelle

    Aufgrund der Zeitunterschiede werden hochkarätige Spiele und Lokalderbys zu Ritualen um Mitternacht oder nach Mitternacht. So werden beispielsweise einige mit Spannung erwartete Gruppenspiele im Vereinigten Königreich um 23:00 Uhr, in Mitteleuropa um Mitternacht (00:00 Uhr) und in Osteuropa um 01:00 Uhr angepfiffen.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    JACOBS WIRD ZUM „OFFICIAL SPONSOR OF STAYING AWAKE", DA DER SPIELPLAN ZEIGT, DASS DIE SPIELZEITEN IM SOMMER EUROPÄISCHE FUSSBALLFANS AN IHRE GRENZEN BRINGEN Den veröffentlichten Anstoßzeiten zufolge stehen Fans in Mitteleuropa 71 Spiele zu später Stunde bevor (68,3 % des Turniers).Fans im Vereinigten Königreich müssen sich auf 60 Spiele zu später Stunde einstellen (57,7 %), während Fans in Osteuropa mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     