Nintendo unter Druck: Warum selbst die Switch 2 Anleger nicht beruhigt

Selbst dieser Durchschnittswert wird durch das schwache Jahr 2025 getrübt, einer entscheidenden Übergangsphase, in der das ursprüngliche Switch-Modell schrittweise durch sein Nachfolgemodell ersetzt wird. Es bedarf jedoch weiterer Argumente, um Investoren zu überzeugen, die – inflationsbereinigt – das fehlende Wachstum der letzten fünf Jahre sowie den Gewinnrückgang bemerken werden. Der Großteil von Nintendos Umsatz stammt von der Switch und ihrem Spiele-Ökosystem. Der Start der ersten Generation war zweifellos ein durchschlagender Erfolg, der einen langen Umsatzrückgang beendete und die Verkaufszahlen 2021 auf einen Höchststand von 16 Milliarden US-Dollar trieb.

Die Nintendo Direct-Veranstaltung am 09.06. dämpfte die Stimmung, insbesondere weil die Verkaufsprognosen für die Switch 2 zwar hervorragend waren, aber hinter den Erwartungen der Investoren zurückblieben. Zudem werden die steigenden Speicherkosten die Gewinnmargen belasten und die Software-Pipeline erscheint dünner als erwartet. In den letzten Jahren hat sich um den legendären japanischen Videospielverlag ein optimistisches Narrativ gebildet, der wie eine Festung mit fast 15 Milliarden US-Dollar an überschüssigen liquiden Mitteln, einem einzigartigen Portfolio an geistigem Eigentum, einem Unternehmenswert von 40 Milliarden US-Dollar und einem durchschnittlichen Jahresgewinn von 3 Milliarden US-Dollar in den letzten fünf Geschäftsjahren, kapitalisiert ist.

Das Problem ist, dass der Konsolenzyklus die Gruppe eingeholt hat, die sich mit ihrer Spieleplattform gerade davon befreien wollte – so sehr, dass sie nun gezwungen ist, diese Leistung mit der Switch 2 zu wiederholen oder gar zu übertreffen. Beispielsweise verdreifachte sich der Umsatz zwischen 2017 und 2021, nach dem Erscheinen der ersten Version. Zwischen 2021 und 2025 halbierte er sich jedoch praktisch. Es liegt auf der Hand, dass für den Inhaber der erfolgreichen Zelda- und Super-Mario-Franchises Vermögen schnell gemacht und wieder verloren werden können.

Eine weitere berechtigte Sorge ist der stetig wachsende Anteil von Mobile Games und neuen Indie-Titeln. Diese werden von kleinen Entwicklerteams auf den Markt gebracht, erzielen aber enorme Erfolge und übertreffen oft etablierte Franchises, deren Entwicklungskosten in die Millionen gehen. Mit dem Aufkommen von KI dürfte die Landschaft der Content-Erstellung, die heute weitaus offener und wettbewerbsorientierter ist, noch beschleunigen. Nintendos streng abgeschottete Plattform für geistiges Eigentum, die einst als unüberwindlicher Wettbewerbsvorteil galt, wird nun zunehmend als belagerte Festung angesehen.

Nintendo ist operativ stark, aber die Aktie wird derzeit wie eine Übergangswette bewertet. Die Switch 2 verkauft sich gut, aber Investoren fragen sich, ob Nintendo den Hype auch mit genügend Blockbuster-Software verlängern kann. Nintendo selbst rechnet für das Geschäftsjahr bis März 2027 mit 16,5 Millionen verkauften Switch-2-Konsolen, nach 19,86 Millionen Einheiten im Vorjahr. Das wäre ein Rückgang von 16,9 Prozent. Gleichzeitig soll der Switch-2-Softwareabsatz aber von 48,71 Millionen auf 60 Millionen Einheiten steigen. Weniger Hardware, aber mehr margenstärkere Software wäre für Nintendo grundsätzlich gut — sofern die Spielepipeline stark genug ist.

Die Enttäuschung nach der Nintendo Direct hängt offenbar genau daran. Laut Reuters fiel die Nintendo-Aktie um 7,5 Prozent, weil Investoren große neue Titel vermissten — vor allem aus Zugpferd-Franchises wie Super Mario. Jefferies-Analyst Atul Goyal sieht das Fehlen eines neuen großen 3D-Mario-Titels im Weihnachtsgeschäft als kommerzielle Lücke. Reuters schreibt zudem, die Aktie liege 2026 bislang rund ein Drittel im Minus.

Zusätzlich kommt Druck von der Kostenseite. Nintendo kalkuliert für das laufende Geschäftsjahr mit einer Belastung von rund 100 Milliarden Yen (624 Millionen US-Dollar) durch höhere Komponentenpreise, vor allem Speicher, sowie durch US-Zölle. Deshalb hebt Nintendo die Preise an: In den USA soll die Switch 2 von 449,99 US-Dollar auf 499,99 US-Dollar steigen, in Europa von 469,99 Euro auf 499,99 Euro.

Finanziell ist die Lage trotzdem nicht schwach. Nintendo erwartet für das Geschäftsjahr bis März 2027 einen Umsatz von 2,05 Billionen Yen (12,78 Milliarden US-Dollar), nach 2,313 Billionen Yen (14,42 Milliarden US-Dollar) im Vorjahr. Der operative Gewinn soll leicht auf 370 Milliarden Yen (2,31 Milliarden US-Dollar) steigen. Allerdings wird beim Nettogewinn ein Rückgang von 424 Milliarden Yen (2,64 Milliarden US-Dollar) auf 310 Milliarden Yen (1,93 Milliarden US-Dollar) erwartet. Das macht den Investmentcase komplizierter: Die operative Plattform bleibt stark, aber die Gewinnqualität hängt stärker an Preisen, Kostenkontrolle und Software-Treffern.

Nintendo hat kein Nachfrageproblem, sondern ein Erwartungsproblem. Die Switch 2 ist kein Flop, im Gegenteil. Doch nach dem starken Start will der Markt Beweise, dass Nintendo die zweite Phase des Konsolenzyklus mit neuen Blockbustern füllen kann. Genau das hat die Direct offenbar nicht geliefert. Die Switch 2 verkauft sich besser, als es viele Konsolen in dieser frühen Phase je getan haben. Doch an der Börse reicht das nicht mehr. Anleger wollen sehen, dass Nintendo den Hardware-Hype mit neuen Mario-, Zelda- oder Pokémon-Titeln in wiederkehrende Softwareumsätze übersetzt. Solange die Pipeline dünn wirkt und steigende Speicherpreise die Margen belasten, bleibt selbst Nintendos Festung unter Beschuss.

Die Aktie von Nintendo ist am Mittwoch (11:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,58 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 38,78 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nintendo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 38,96EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.

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